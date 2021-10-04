員林市長游振雄（右）親自拜會百歲人瑞許林滾(中)，聽她分享養生長壽之道。（謝瓊雲攝）

人生怎麼活最長壽？讓百歲人瑞告訴你。員林市今年共有14位百歲以上人瑞，人數是全彰化縣第二多，員林市長游振雄4日起偕同各里長一一探訪，親自獻上重陽賀禮，今年剛滿100歲的許林滾阿嬤個性開朗、熱愛四處旅行，她也分享長壽祕訣，就是保持樂觀、不操煩、不挑食，就能健康「呷百二」。

員林市長游振雄說，員林市有14位百歲人瑞，人數僅次於彰化市，14人中最年長的是103歲的李克亞，有6位是今年才剛滿百歲，他都將一一登門道賀，希望發揚重陽敬老與孝道精神，也祝福長輩們都能健康平安又長壽。

住在南興里的許林滾阿嬤，今天特別盛裝打扮，端坐在女兒女婿家客廳等候，見到市長、里長等賀客們上門，不斷開心招手要大家趕快進門坐，公所人員帶來賀匾，游振雄手上提著一盒蘋果，並親自為她戴上金戒指，不斷在她耳邊高聲祝福「呷百二」。

許林滾身為家中長女，家中還有13個弟弟、妹妹，食指浩繁，讓她養成刻苦耐勞的個性，因此並未上學讀書，留在家中幫忙父母務農、操持家務，婚後又隨夫家務農，等子女都成家立業後，她則在子女兒孫陪同下四處旅遊、環遊世界，在她80歲以前，包括美國、日本、泰國甚至印度等國家，許多熱門航線就已經幾乎都搭乘過。

女兒許萱娥表示，母親93歲那年不慎跌倒受傷行動不便，因此她跟丈夫江春舟就近接來同住照料；由於家中開中藥行，母親搬過來同住之後，就算腳不方便，還是要求跟著家人一起上、下班，三餐、作息都很正常。

許萱娥說，母親生性樂觀又愛熱鬧，凡事親力親為，很少依賴別人，近年因老化退化才比較少四處走動，也有些重聽，喜歡找人「開講」聊天，卻常常因聽不清楚對方回話導致雞同鴨講，但假如有人講她壞話，她卻很快就能意會，顯示她的記憶力毫不含糊，仍然很精明，讓在場眾人聽完哈哈大笑。問起人瑞養生長壽之道，許萱娥也幫母親轉達，大家要多多保持樂觀、少操煩就好了。

游振雄說，家有一老、如有一寶，長輩們一生為社會為家庭付出奉獻，豐富的人生閱歷及智慧是社會重要資產；關懷與照護長者是員林市公所的施政重點，今年除編列重陽敬老禮金500元，還推出長者免費乘坐公車、免費裝置假牙、敬老眼鏡及各社區設立關懷據點等福利政策，希望長輩們都能得到最完善的照顧，快樂安心的生活，實現在地安老的願景，讓員林成為老、中、青三代都嚮往的幸福、宜居城市。