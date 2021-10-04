隨著中國對西方國家技術的依賴性降低，歐盟駐華商會也感受到中國經濟對外開放程度有下降的趨勢。對此德國專家與媒體與分析稱，大陸進一步推動科技自主，未來歐洲企業對中國重要性下滑，但關鍵在於沒有其他國家可以替代中國，因此必須接受北京的遊戲規則，未來還要設法解決兩國之間的政治緊張和制度性衝突。

《德國之聲》引述德媒《萊茵普法爾茨報》一篇以「世界上沒有國家可替代中國」為題的評論指出，「在中國做生意，總是多少要交出一些控制權的」，而作為德國企業，只有在符合北京當局既定目標時才會受歡迎。

評論說，迄今為止，外資在華經營一直是帶進資金和技術，同時得以進入這個巨大的市場，實現雙贏。但是，如今許多領域的中國企業已經不再依賴歐洲技術，北京也想進一步推動科技自主，今後歐洲企業對於中國的重要性將會下降。

關鍵問題在於，在可預見的將來，世界上沒有國家可以替代中國。只有中國同時具備巨大的消費市場、發達的基礎設施、充足的專業人才。至少在目前，德國企業別無選擇，他們固然可以繼續抱怨，但仍必須接受北京的遊戲規則。雖然利潤空間正在縮小，但是對許多德企而言，中國市場的利潤依然夠大，因此無法承受被逐出中國市場的後果。

墨卡托中國研究所（Mercator Institute for China Studies)研究員彭格拉茲(Barbara Pongratz) 接受《德國之聲》訪問時指出，中國調整經濟政策，部分更具進攻性，部分又更具保護性。對德國而言看，最重要的是塑造公平的貿易政策，同時重新談判和調整《歐中投資協定》。另一個重要問題是德企在中國的商業環境日益政治化，但同樣重要的是，中國目前對旅行防疫限制也讓德企舉步維艱。

她說，德國新政府應致力於解決兩國之間的政治緊張和制度性衝突。對於新政府來說，首先要與中國公開談這個問題，德國政府可能改變過去對新疆、香港或台灣局勢極為謹慎的態度，採取新的做法。此外就是華為是否參加德國5G建設的問題，這是等待很久需要做出的重要決定，新政府也必須面對。