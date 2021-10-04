乘載府城球迷殷殷期盼的T1生力軍台南台鋼獵鷹隊，準備帶領府城振翅高飛！近日陸續於社群平台上正式揭露陣中教練團成員名單，由籃球資歷豐富的吳志偉擔任總教練，搭配助理教練馬怡鴻、專業顧問劉孟竹，與球團總經理錢韋成組成堅強團隊，要在府城打造出驍勇善戰的獵鷹風格，期盼堅持苦練贏得球迷支持，以全新挑戰者「無懼」姿態挑戰聯盟列強。

在SBL征戰多年且有豐富國際大賽經驗的吳志偉教練，正式出任台南台鋼獵鷹隊總教練，來自裕隆體系、擁有HBL球隊多年執教經驗的他，雖然私下幽默風趣，但特別注重教育與態度，希望能將自己靈活運用戰術，與適時調適球員心態的帶隊風格融入球隊，帶領子弟兵征戰T1聯盟。

而搭配的教練團隊成員包含了訓練嚴謹、注重團隊互動的「馬姐」馬怡鴻助理教練。過去擔任過UBA球隊助理教練，馬姐將會融入自身團隊經驗與吳志偉教練搭配。這樣的組合，已經使球迷們期待萬分了！

另外也號召了風格多元、擅長規劃不同領域來輔佐球員成長的劉孟竹教練擔任顧問，不一樣的角度正好能讓球隊建立好紮實的基礎，並同時發揮球員們的個人特質。讓團隊在最短時間磨合培養出絕佳默契，相信能以他們一路累積深厚的籃球經驗，為台南台鋼獵鷹帶來令人期待的火花！

扮演球隊靈魂人物的球團總經理錢韋成，則是在籃球世家長大，從小便深受父親(錢一飛教練)影響熱愛籃球運動，除了曾是球員，更跨足許多領域擔任過體育主播、球評等不同角色，多重身份累積的經驗更能全面性的帶領球隊成長前進；他表示自己與團隊的目標不僅僅是組建經營一支職業籃球隊，更要真正落實在地化的耕耘，進而帶動台南籃球運動的蓬勃發展。秉持著「你不用很厲害才能開始，但你需要開始才能變得很厲害」的心態，錢韋成將一步步帶領台南台鋼獵鷹隊創造新歷史。