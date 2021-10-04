雲林縣長張麗善4日拜訪縣內百歲人瑞，致贈1萬2000元重陽節禮金，雲林縣有125名百歲人瑞，最長壽的江新旺阿公已110歲，有感長者們長期對於家庭、社會的奉獻，縣府因此在未增加財政負擔前題下，加碼發放80歲以上長者敬老金，打造雲林縣成為高齡友善城市。

張麗善4日拜訪110歲江新旺阿公、109歲廖蔡愛阿嬤、104歲劉水旺阿公等百歲人瑞，致贈敬老金1萬2000元、總統府敬老金鎖片，並與老人家切蛋糕祝壽，提前慶祝重陽節，祝老人家身體健康、平安喜樂。

張麗善表示，為了讓長者們開心快樂，縣府將原本發放重陽禮金70歲門檻下修至65歲，更加碼發放80至89歲長者重陽敬老禮金至3000元，90歲以上長者至6000元，以及百歲人瑞至1萬2000元，將於重陽節前轉帳至長者帳戶，受益人數共計12萬9960人。

江新旺阿公從年輕到老，努力務農養家活口，辛苦養育6名子女長大成人，最大的心願就是看到兒孫平安健康、家庭美滿，他說長壽的祕訣就是保持心情快樂。其子女說父親與人為善，脾氣很好，長年勞動身體還很硬朗，洗澡等日常生活都不用人幫忙。

廖蔡愛阿嬤育有7名子女，已經109歲的她還保持每天做體操的習慣，行走自如，她說運動與吃東西很重要，每天一定要動一下身體，才不會生鏽，吃東西少量多餐，營養豐富的牛奶、雞精是她的最愛，生活要規律，不要日夜顛倒，就可以很長壽。

縣社會處處長林文志指出，雲林縣政府持續推動長青食堂政策，希望藉由餐飲服務做為開端，結合樂齡中心、長青學苑、日間托老、日間照顧等老人福利措施，以及老人電子乘車票證等老人福利服務，讓雲林老人家活得健康、快樂、充實。