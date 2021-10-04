必和必拓集團(BHP)周一表示，已經同意從西澳洲對豐田和松下(Panasonic)合資的電池公司供應硫酸鎳原料，以增強快速成長的電動車(EV)產業影響力。

豐田與松下在2020年4月共同成立Prime Planet Energy & Solutions，周一與必和必拓達成新供應交易合約，有助該公司對電動車製造商的供應。

必和必拓才在今年7月同意對特斯拉(Tesla)供應鎳。

必和必拓與Prime Planet和豐田的金屬交易部門豐田通商(Toyota Tsusho)達成協定，追求類似的目標，並希望提高原材料採購和人權報告方面的透明度。

雙方還將在必和必拓位於澳洲Perth市附近Kwinana地區的Nickel West公司，回收電池，以進一步加工和生產含鎳產品。

必和必拓上周在Nickel West公司首次商業化生產首批硫酸鎳晶體，以滿足電動車製造商的旺盛需求。

該礦業集團的鎳部門占集團營收不到1%。該公司主力產品為鐵礦。