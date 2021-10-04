電子零組件廠信邦(3023)9月合併營收為22.38億元，月增0.92%，再創單月歷史新高，累計第3季合併營收為66.57億元，季增2.33%，亦創下單季歷史新高，由於第4季進入傳統淡季，且大陸供電問題導致供應鏈情況不明，信邦預估，第4季將依往年趨勢較第3季下滑。

儘管終端雜音不少，信邦因工業、通訊、消費性及車用產品出貨穩定，9月合併營收22.38億元，月增0.92%，較去年同月成長9%，創下單月歷史新高，累計第3季合併營收為66.57億元，較第2季成長2.33%，年成長12.39%，亦是單季歷史新高；累計前3季合併營收為191.48億元，較去年同期成長21.35%。

就各產業來看，9月汽車、通訊及電子週邊等產業銷售分別較8月成長7.89%及2.84%；累計前9月銷售相較於去年同期，醫療及健康照護產業成長19.51%、汽車產業成長88.00%、綠能及節能產業減少4.61%、工業應用產業成長21.09%、通訊及電子週邊產業成長33.44%。

在太陽能微逆變器直流電與交流電之連接線組部分，受惠於既有客戶需求持續增加及耕耘多年之新客戶於今年度開花結果，太陽能發電之連接線組銷售較去年同期成長42.08%。

信邦今年綠能及節能產業營收較去年同期減少，主要是去年中國風電補貼期限因素，掀起風電搶裝潮，導致今年度整體風電需求下滑，風電之連接線組銷售較去年同期減少26.4%；不過近期大陸限電風波，煤炭短缺是供電緊張的原因，再次燃起綠電建置的需求，由於煤炭價格的持續上漲，對於綠電供應鏈的價格壓力也有機會減緩。

展望第4季，信邦表示，由於進入傳統淡季，且大陸供電問題導致供應鏈情況不明，預估第4季將依往年趨勢較第3季下滑。

信邦表示，公司以訊號及高電流整合為技術核心，產業多元發展之經營策略，今年度雖受風電整體需求減少之不利影響，但在醫療及健康照護、汽車、太陽能、工業應用、通訊及電子週邊等產業銷售成長的帶動下，全年業績可望再創新高。