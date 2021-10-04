屏東縣36個消防分隊全部建置12導程心電圖系統，可望縮短急性心肌梗塞患者到院檢查時間。（林和生攝）

受限屏東縣幅員遼闊，為搶救急性心肌梗塞患者，掌握黃金救援時間，屏東基督教醫院4日贈送12台12導程心電圖系統，完成全縣36個消防分隊全部建置，未來可望縮短病人到院檢查時間，彌補醫療後送不足。

根據衛福部統計，心臟疾病在國人十大死因排名第二名，僅次於惡性腫瘤。而氣溫變化大時，更增加心肌梗塞好發機率，考量時間對於患者極為重要，如果未能即時治療，病情常急轉為突發性心跳停止，對生命將造成極大威脅。

屏基執行長余廣亮表示，心血管阻塞黃金救援時間為90分鐘，12導程心電圖系統可以在患者上救護車後，透過遠端診斷，讓醫院瞭解患者狀況，以利縮短病人到院檢查時間，且準確率高達97.6％。

屏縣府消防局從2019年5月至2021年6月，共協助409名到院前有症狀的胸痛病患，於到院前檢測心電圖，其中有44名到院前心肌梗塞患者成功打通阻塞血管，且均復原良好。未來獲贈的12台12導程心電圖系統將配置在屏東、霧台、新埤、泰武、來義、東港、南州、琉球、枋寮、崁頂、春日、墾丁等12個偏鄉分隊。

這將使屏東縣所有鄉鎮、36個消防分隊，完成全面建置12導程心電圖設備，守護屏東縣民在到院前能即早偵知急性心臟疾病的最後一哩路，能順利達陣。

屏東縣長潘孟安強調，救護技術員最快可於30秒內完成病患心電圖檢查，並將結果透過無線傳輸發送到消防局救災救護指揮中心及醫院指定心臟專科醫師手機中，若經醫師判讀確定為心肌梗塞後，院方亦能預先準備心導管室並召集心導管團隊待命，大幅縮短搶救時間。