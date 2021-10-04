山友發文指控，一群外國人與台灣朋友10月2日晚間在松蘿湖開趴徹夜吵鬧到凌晨3點，還在湖邊留下糞便和衛生紙。（截自臉書社團《登山借問站》）

位於宜蘭大同的松蘿湖，因時常壟罩在薄霧中，如同少女般嬌羞，有「十七歲少女之湖」的別稱。但有山友指控，日前數十名外國人在松蘿湖畔開趴，喧嘩吵鬧到凌晨3點，勸導也不聽，還留下滿地糞便和衛生紙等垃圾，讓同時也在松蘿湖的其他山友全都氣炸。

「十月二日晚上九點多的松蘿湖發生了一件令人難過又可恨的事情」，有山友在臉書社團《登山借問站》發文控訴，當時一群外國人與台灣朋友開電音趴，從晚上7點多吵到9點50分左右，當時湖畔有100多名山友，準備隔天一早起床看最美的松蘿湖，原PO只好吹哨子請所有山友來聲援，但是那群人屢勸不聽，一直吵到清晨3點多。

隔天一早起來，竟在湖邊看到滿地的糞便和衞生紙，原PO和山友把糞便和衞生紙撿到那群人的營帳前，並吹哨子叫他們起來評評理，但那群人依舊紋風不動，氣得原PO說「請問大家你們認為這樣的行為對嗎？」。

原PO更補充表示：「我們真的非常討厭在湖邊大便和放電音及一直大聲喊叫6小時以上的山友，如果有人認為我們在當時口頭勸說無效才吹了二三聲哨子是錯誤又吵到人的行為，我們也慎重道歉，但是我們覺得當時的狀況已經完全制止不了，只能夠吹哨子請所有被吵的山友起來，而且那個時候大家也都起來指責他們，但是他們不但沒有悔意，反而變本加厲一直吵到半夜三點多，所以我們幾乎完全沒睡，就算吃了安眠藥還是一樣，我希望正義的人士應該是站在正義的一方才對」。

眾多山友看完氣炸，紛紛留言表示：「身為被吵的苦主之一 真心覺得X」、「我們同一天去帳篷也搭附近，他們真的很吵」、「這超扯，第一次聽到這麼深山野外祕境竟然搞得跟夜店沒兩樣，根本污染山林」、「報警，警察在登山口等，抓去驗尿，一個都跑不掉」、「在台灣的年輕老外教育水準不高，簡直是台灣的亂源，他們很隨性，我家陽台曾被喝醉酒老外私自闖入搞得一團亂。」、「這可以錄影存證告他們危害社會秩序等多條罪嗎？」，原PO也回應正在整理影片，準備向派出所反應。