東京奧運男子體操個人項目鞍馬銀牌得主李智凱，今天在全國運動會個人全能尋求4連霸，可惜卻在最後一項單槓出現重大失誤僅獲12.3000分，反觀唐嘉鴻在拿手的單槓項目憑藉6.2高難度動作和穩如紮根的落地獲得14.450高分，進而得以6項總和84.600分超越李智凱的83.800分，不僅終結了最強對手的霸業，還首度摘下全運會全能金牌。

唐嘉鴻昨在男子體操幫助台北隊拿下團隊金牌，李智凱則是因為桃園市欠缺選手而無法組隊，兩人無法在賽場上正面交鋒。今日來到個人全能賽，首先登場的是地板項目，雙方都獲得14.400高分，不分上下。

第二項是李智凱最擅長的鞍馬，他以全世界最厲害的湯瑪斯迴旋動作取得15.400全場最高分，唐嘉鴻平穩表現得到13.600分，落後阿凱1.800分；第三項是吊環，唐嘉鴻14.250分在水準之上，李智凱13.600分，雙方差距縮小至1.15分。

第四項是跳馬，李智凱小贏唐嘉鴻0.150分，優勢擴大至1.300分；第五項依舊是李智凱略占上風贏0.05分，帶著1.35分的領先局面來到最後一項單槓。原本單槓就是唐嘉鴻的拿手絕活，李智凱教練團隊下達平穩不輸太多分的指令，希望能保住這面金牌。

然而事與願違，唐嘉鴻在單槓比李智凱先登場，一套行雲流水的動作以及創新絕技獲得場邊裁判一致好評，獲得14.450分；而最後上場的李智凱在龐大壓力下動作顯得有些不連貫，而致命傷就是落地不穩導致手觸碰了一下地板，這個失誤直接被裁判扣了1分，這「1分」在體操界可說是天與地的差別，李智凱僅得到12.300分，最終以0.8分的些微差距輸掉金牌，也就是這1分斷送了李智凱的霸主地位。