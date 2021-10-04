台中市自7月22日迄今一共針對餐飲業開出22件罰單，主要係未設隔板、未採梅花座、未保持1.5公尺間距等，不符合防疫管理措施。（馮惠宜攝）

中央流行疫情指揮中心宣布10月5日起再放寬餐飲內用限制。（中央流行疫情指揮中心提供／馮惠宜台中傳真）

中央流行疫情指揮中心公布10月5日以後防疫管制再鬆綁，其中餐飲內用不限制設隔板或維持1.5公尺，台中市食安處統計，自7月22日疫情警戒降二級以來違反餐飲指引開罰22件，據悉該類檢舉案全都是民眾檢舉，每日約有40至50件，讓稽查人員疲於奔命，如今管制鬆綁請請「正義魔人不要再檢舉了！」

疫情三級警戒全國限制餐飲內用重創餐飲業，隨著國內疫情趨緩，台中市7月22日起開放餐飲業在中央指引下開放內用，規定不共食、不共鍋，必須設置隔板或採梅花座，每日皆湧入數十通檢舉電話，迄今開罰22件，食安處長傅瓊慧表示，這22件餐飲樣態以中式餐廳佔9件最多，另燒烤店也有8件，這兩類餐飲就佔了77％。

他強調，目前成案的22件裁處主要係未設隔板、未採梅花座、未保持1.5公尺間距等，不符合防疫管理措施，依法裁處3000元至15000元。

她也坦言檢舉數量遠高於開罰件數，每日近50件，還有正義魔人一檢舉就是整排店，更有商家是互相檢舉，依照規定，食安處接獲檢舉，會派稽查人員到場了解並依情節開罰，但檢舉電話是從早到晚都有，讓稽查人員忙到不可開交。

如今中央流行疫情指揮中心公布管制再鬆綁，餐飲業內用不限隔板或1.5公尺間距，宴席開放離桌進行敬酒（茶）等社交互動，放寬桌菜、自助式餐廳取菜方式，相信可以大幅降低民眾檢舉量。