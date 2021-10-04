台大政治系畢業的信義房屋五股重劃店店長林士凱，頂著高學歷選擇進入信義房屋當房仲一途，起初高學歷卻成為硬傷，他講話過於文謅謅，無法與客戶產生共鳴，還時常被客訴，依靠土法煉鋼，業績表現急起直追外，僅花三年時間順利當上店長。

林士凱出身公務員世家，大學就讀政治系公共行政組，畢業後想出國讀書，但單親家庭緣故，經濟不允許，打算進入信義房屋存錢後再出國，從小聽從安排的他，第一次勇於向媽媽開口「讓他去闖蕩」，管教嚴格的媽媽，也抱著看好戲的心態答應了，心想他很快就陣亡。

「為什麼要當房仲?」台大同學們對林士凱工作生涯選擇感到疑惑，他回想，當時社會對房仲業的觀感仍不佳，同儕紛紛進入國會殿堂、律師事務所甚至科技大廠就職。

為讓自己更專注於工作，他選擇到人生地不熟的林口開始經營，他選擇化挫折為動力，反而依靠土法煉鋼，不斷的練習，才漸入佳境，經過勤奮努力下，林士凱入行第3年就獲選店長。深耕林口區逾10年，林士凱陸續協助公司展店規劃，去年更毅然放下林口區的人脈，為公司到五股洲子洋重劃區打天下，三個月內就讓該店轉虧為盈。

林士凱更不忘回饋地方，他與五股運動中心合作舉辦運動市集，一年依節慶舉辦5次，包括端午市集、萬聖市集、聖誕市集等，結合在地廠商，不僅促進商業繁榮，也讓外來新居民更了解五股的生活機能、人文素養，產生在地認同。

至今擔任管理職已10來年，重視「團隊合作」是他管理哲學。林士凱表說，他的團隊裡沒有明星球員，每個人各有所長，隨時補位，他對待同仁就像朋友一般，講求績效之餘，仍得重視每一名同仁的主體性。