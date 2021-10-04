家樂福為超越去年三倍券創造28億業績，今年五倍券加碼30萬本、萬元價值折價券外，適逢周年慶又有超過60家品牌買一送一、滿千送百活動，以及祭出最熱銷的日本周，預計有望帶動全檔業績較去年三倍券效益成長一～兩成，亦即超越33億業績。

今年家樂福為迎戰振興五倍券提升消費經濟，動員家樂福全台68家量販、249家超市、線上購物推出為期一個月的五倍券紙本與數位綁定15大優惠活動，包含周年慶合家感謝祭超過60家品牌買一送一、買千送百活動，還有最熱銷歡迎的家樂福日本週加入五倍券搶購行列。

其中，超過30億振興金幫消費者五倍券加碼升級，推出聯合62家品牌食衣住行全包辦「10倍券」，10月6日起全台家樂福單筆消費滿1000元、超市滿500元即可獲得限量30萬本的振興金，每本內含60張券總價值超過1萬元，62家品牌涵蓋肯德基、必勝客、三商巧福、拿玻里、築間、CoCo手搖飲等30多家餐飲品牌，以及服飾業佐丹奴等連鎖品牌，此外，更加碼總金額100萬元周周抽。

此外，家樂福特別在五倍券開跑的10月推出日本周迎戰，推出共300多支日本進口商品，其中近50支獨家與新品上架，針對會員專屬活動則有購買指定日本進口商品單筆滿599元以上可憑19元加價購讚岐烏龍麵一包，單筆購買指定清酒系列商品滿1000元以上優惠209元加價購冷凍日本和牛骰子牛肉等，估計日本展亦可望在五倍券助攻下業績較去年同期增長二成。

至於家樂福32周年慶寵愛會員部分，則是聯合超過60個品牌提供五倍券紙本、數位綁定優惠，包括味丹、銀川、健康廚房、大成、新東陽、QINGFENG、正安、Health康健生機、紅布朗、小美、鮮乳坊、老協珍、良金牧場、OREO、西雅圖極品咖啡、健酪、午後時光、PH9.0、THE FAMOUS GROUSE等品牌，單筆購買指定商品滿千送百現金折價券，更多熱門商品買一送一、第二件五折、7～9折等優惠。