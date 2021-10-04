擔任本屆金鐘評審的夢想動畫執行長林家齊在臉書發文，不解負責《天橋上的魔術師》視覺特效指導的宋威以及這部劇負責超過80％特效鏡頭的北京諾華視創公司，都消失在製作名單上，並質疑這部作品在政府前瞻計劃1億5000萬經費支持下，卻把4000萬視覺特效預算發到了國外，只留下少數特效鏡頭在台灣，認為用人民納稅錢支持的作品，就應該盡可能把資源都留在台灣。公視稍早也正式作出回應。

公視表示，《天橋上的魔術師》為2018年公告的戲劇徵案，得標團隊原子映象公司原企畫案即提列韓、台團隊，公視內外評審也肯定跨國合作經驗的汲取。後因實際執行計畫調整，原韓國Digital Idea團隊，變更為4th Creative(奉俊昊導演合作公司)、M83，除原先台灣賞霖創藝，另增台北影業、轅年，加入台灣團隊。在製作細節上公視尊重製作單位的規劃與調整，也肯定國際合作可對產業帶來新的刺激與學習的機會，但強調並無80％特效由中國團隊製作一事。

公視指出，《天橋上的魔術師》視效除了韓國公司的參與外，從田野調查和搭景開始建構，有台灣金馬美術王誌成帶領阿榮片場、美術陳設團隊、法蘭克質感公司組成龐大視效的美術場景基礎工程、台灣洪大為建築事務所建構中華商場與兩側40棟建築模型、以及台灣動畫視效公司執行生物動畫與場景合成。除美術陳設之外，攝影、剪輯、調光、燈光、戶外大型場景藍幕搭設、音樂音效、服裝造型皆由台灣數百名影視專業人才參與執行，成為寶貴的工作經驗。

此外，公視更將今年定為「動畫元年」，包括改編自漫畫家黃色書刊作品的《勇者動畫系列》，已成為首部Netflix上架的台灣動畫影集；兒童科普動畫影集《歐米天空》，成功銜接教育市場及前進東南亞進行版權販售；水果奶奶IP動畫《妖果小學堂》，明年將電影上映，更陸續推出任天堂Switch遊戲、手遊、桌遊；VR動畫《台灣特有種》，以高度沉浸感的鏡頭設計，提供孩子思考如何保護台灣的特有物種。這四部肩負不同市場定位的動畫IP，除為台灣動畫打開能見度與市場應用價值外，亦成功發揮了圖像經濟之力。

公視感謝各界對《天橋上的魔術師》的指教和建議。未來也期盼有更多的資源，能挹注在開發製作不同類型題材的作品，有更多結合台灣團隊作戰操兵的機會，共同為台灣影視產業升級而努力。