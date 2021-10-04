基隆「海洋廢人工作室」深根基隆八斗子，傳遞永續環境保育及海洋教育理念。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆市政府致力協助青年創業，今年成功讓「海洋廢人工作室」實現理想，從去年開始提供業師資源，給予團隊創業方向，迄今工作室已深根基隆八斗子地區，傳遞永續環境保育及海洋教育理念。

海洋廢人工作室是由一群平均年齡不到24歲男孩組成，以海洋環境議題、海洋生物知識、協助弱勢兒童教育、獨木舟及SUP教學等做為創業理念，帶動地方創生也為自己創業累積能量。共同創辦人鄭博元與劉軍逸表示，基隆海域非常適合推動永續海洋生態遊程，藉由各種海上活動「把人帶入海洋，把海洋帶入生活」。

鄭博元指出，前幾個月受疫情嚴峻，海上活動備受衝擊，但海洋廢人工作室不畏艱難，強化創業能量，開拓新行程，為不同客群量身訂做難易度不等的3條海上SUP路線，現在疫情趨緩，在開創商機之餘，也以自身力量回饋社會，為家扶基金會打造出3天2夜公益營隊課程，未來更規畫英文導覽遊程，讓國際觀光客能認識基隆海洋資源與環境。

市府秘書林莉莉表示，海洋廢人工作室在疫情期間規畫海上旅遊路線勘查，為深根基隆八斗子地區，前往調和市場深入觀察，包括市場背景調查、商家訪談，甚至結合台灣食農教育及行動廚房設計。除與在地文化連結外，更結合食農、環保、體驗，打造專屬八斗子地區的遊程體驗行程。

產發處長黃健峰說，市府今年透過「青年投入創業及公共服務補助計畫」，針對青年創業營運初期或城市永續發展行動實驗，提供上限20萬元補助金，更加碼給予創業課程講座、資源轉介、創業門診服務，並透過業師線上，以及實地訪視提供營運策略建議等。