黃姓女子今年4月在臉書張貼「疫情期間政府補助每個家庭5萬元」內容，點進去是一張「黑猩猩比中指」的圖片，警方認定散布假訊息，依社會秩序維護法將她送辦。台北地院認為，黃女PO文目的明顯是開玩笑，而非造謠，因此裁定不罰，可抗告。

台北市中山警分局移送指出，黃女2021年4月26日上午用手機上網，在臉書上張貼「4月26日新聞快報。由於疫情的關係，政府決定幫助國民，無條件每個家庭將會提供援助。援助金可達50000台幣，連續三個月」，但該訊息與實情不符，黃女涉嫌散布謠言。

黃女否認犯行，辯稱她在文中留言「網址給你們，不用謝，申請詳情如下」，並附上1串網址，點進去看是黑猩猩比中指的搞笑貼圖，目的只是讓她臉書的朋友放鬆，不是要散布假訊息。

法官認為，黃女在疫情期間開這種玩笑，行為確實欠思慮，但若有人真的想了解補助詳情，點進連結後一看到黑猩猩比中指圖片，馬上就可知道是惡作劇連結，不足以讓閱覽者心生畏懼或恐慌，不符社維法裁罰要件，因此裁定不罰。