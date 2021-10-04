總統蔡英文昨宣佈IG粉絲數將破90萬人，因緊追台北市長柯文哲IG的92萬粉絲。有媒體在今日記者會問柯文哲是否擔心IG粉絲數被蔡英文超越，柯文哲直接回應：「我只是耐打而已，哪有擅長空戰」，並要求不要問這種問題，浪費記者會的時間。

蔡英文2018年底重啟IG帳號，追蹤人數從16.7萬人到如今將突破90萬，蔡總統透過臉書感謝民眾支持外，並邀請更多臉書上的好朋友一起加入！並表示「因為疫情的關係，最近比較少和大家面對面接觸，大家有沒有想問我的問題？我將拍一支影片回覆大家，也謝謝各位在IG給我的支持。」

由於，柯文哲的IG有92萬粉絲，近日可能就被蔡英文IG粉絲數超越。柯文哲在疫情說明記者會，被問及是否擔心被超越、？柯文哲直接回答：「我只是耐打而已，哪有擅長空戰，這種問題不要問好不好，我們不要浪費國民...記者會的時間」。

對總統蔡英文宣佈IG粉絲數將破90萬人，民眾黨發言人楊寶楨亦提問「蔡總統，您知道台灣現在還有許多待解決的議題嗎?卻心心念念希望成為 #全台最大政治網紅？屏東女店員遭挖眼，社會安全網破洞遲遲沒補起來，蔡總統對於2016年的承諾還記得嗎？」，顯示柯文哲領導的民眾黨對總統蔡英文國政方向的不滿。