國內疫情趨緩，政府為了刺激經濟，推出振興券方案，立委劉櫂豪配合振興券，舉辦「振興玩台東 拍照拿獎金」活動，邀請各地朋友，無論台東或是外縣市朋友，歡迎來台東旅遊、消費，全民一起努力振興台東經濟。

劉櫂豪今天邀請台東縣觀光協會理事長潘貴蘭、台東市攤販協會理事長蔡宗偉、台東市區鐵花商圈發展協會總幹事陳弘杰及米之農藝師魏瑞廷等共同在立法院召開「振興玩台東 拍照拿獎金」活動記者會。

潘貴蘭肯定外縣市組需留宿一晚的規定，因為台東的美是從早到晚，不論是大自然，從清晨曙光到夜晚星星銀河，還有稻浪、海洋，人文部分，攤販小吃、充滿特色的伴手禮都十分吸引人，在台東住宿，更能體會台東的美好。

蔡宗偉表示，台東攤販已經準備好了，歡迎大家一起來台東，用鏡頭留下台東的人文故事與美食。魏瑞廷感謝委員讓台東的多元農產品被大家看到，台東各地都有美麗的風景，歡迎大家一起來台東當網美，拍照拿獎金。

劉櫂豪期待藉由辦理「振興玩台東 拍照拿獎金」活動，拋磚引玉鼓勵吸引各地朋友來台東旅遊消費，得獎的攝影作品將舉辦公開展覽，讓大家一起認識台東的自然景觀、人文藝術、社會文化、觀光活動與各式美食等，讓更多人了解台東的美好。

「振興玩台東 拍照拿獎金」以戶籍、就學與工作地點區分台東在地組與外縣市組，需憑振興券在台東消費的證明以取得參賽資格，外縣市組需在台東的合格旅宿住宿一晚，台東在地組則需有台東店家消費證明。

攝影作品須在台東縣境內拍攝，各組前100名報名者可得到紀念馬克杯1只，報名日期至2022年1月10日截止，兩組分開評選，取前三名、優選5名與佳作10名，第一名獎金3萬元，得獎作品將會公開展覽，劉櫂豪鼓勵大家踴躍來台東消費，以攝影拍下台東的美。