台中立委陳柏惟罷免案將在10月23日舉行罷免投票，據TVBS公布最新民調結果顯示，若明天就投票，同意罷免的有52.1%，不同意的有20.7%。經民調中心加權計算，同意罷免者相當於二選區30%的選民，約為9萬人，要高於選罷法規範25%門檻的7萬2781票。且該民調結果相較9月10日所做結果，同意比例略微提升3個百分點。

《TVBS》政論節目「新聞大白話」主持人李作珩，今(4日)在所主持節目中提前揭露《TVBS民調中心》所做陳柏惟罷免民調，該民調詢問台中市第二選區立委陳柏惟罷免案「如果明天就投票，會投同意或不同意？」，同意罷免的有52.1%，不同意的有20.7%，投廢票0.1%，未決定27.7%。經民調單位加權算，同意罷免者相當於二選區30%的選民，約9萬人。

民調也指出，若與9月10日所做結果，同意罷免50.7%、不同意罷免24.4%，投廢票0.9%，未決定23.9%相較，同意罷免比例出現上升、不同意罷免、未決定比例同步下降。

值得注意的是，該調查時間為陳柏惟在立院國防外交委員會質詢國防部邱國正，要求用台語答詢，掀起爭議。在陳柏惟問政表政表現調查中，僅有20.4%民眾滿意其問政表現（14.2%還算滿意、6.2%非常滿意），35.4%不滿意（17.1%不太滿意，18.3%很不滿意），另有44.2%沒意見。

此次民調係由《TVBS民調中心》於9月27日至9月30日晚間進行的調查，調查對象為台中市第二選區市民，成功有效樣本數1073位，在95%信心水準下，抽樣誤差為±3%內。