配合中央流行疫情指揮中心二級警戒延長至10月18日，司法院強調，本院將持續以防疫優先為原則，維持既有防疫措施，並授權所屬各機關因應當地疫情變化，隨時進行彈性調整，以利防疫及公務持續穩定運作。

司法院表示，仍維持「可視訊或實體開庭，實體開庭須加強防疫」，由各法院斟酌當地疫情、人力及硬體狀況，逐步回復辦理國民法官模擬法庭。