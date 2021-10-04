司法院疫情警戒 授權各機關彈性調整 18:212021/10/04 中時 林偉信 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 司法院疫情警戒 授權各機關彈性調整。本報資料照片 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 配合中央流行疫情指揮中心二級警戒延長至10月18日，司法院強調，本院將持續以防疫優先為原則，維持既有防疫措施，並授權所屬各機關因應當地疫情變化，隨時進行彈性調整，以利防疫及公務持續穩定運作。 司法院表示，仍維持「可視訊或實體開庭，實體開庭須加強防疫」，由各法院斟酌當地疫情、人力及硬體狀況，逐步回復辦理國民法官模擬法庭。 紐西蘭鬆綁奧克蘭防疫 放棄清零改與病毒共存 金山區獅頭山步道解封 今首場淨山活動登場 #司法院 #授權 #機關 #彈性調整 #疫情警戒 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 李㼈防疫不離身 豪氣買單變身代言人 10:082021/10/04 生活 溫妮宅家報喜 與阿達生疫情寶寶 04:102021/10/04 娛樂新聞 壽險拚智能客服 全球人壽伊將疫情中幫上忙 13:192021/10/04 財經 台北馬拉松疫情中重生 開放報名讓世界看見台灣 14:082021/10/04 體育 限電、疫情、棉價飆...享轉單、報價上漲 化纖廠雙喜 Q4再迎高峰 04:102021/10/04 財經要聞 綠島火燒島路跑 500選手參賽 04:102021/10/04 地方新聞 市場波動不減 跨國組合平衡基金穩中求勝 11:502021/10/04 財經 日不落旗 邱國正天天睡國防部 04:102021/10/04 焦點要聞 桃園疫情關場館 影響學生服務時數 04:102021/10/04 地方新聞 《金融》疫情推動 股東會電子投票率首破6成 10:022021/10/04 財經 受制防疫規範 桌數、來客數大減！近千億婚宴產值 跌破300億元 04:102021/10/04 焦點要聞 社會熱門新聞 堆高機「牙叉」停半空中 機車撞上直戳騎士頭部 2人慘死 - 社會 億萬總裁接女兒 遭巨型打樁機壓扁豪車雙亡 報告出爐多人被處理 - 社會 機師人夫偷吃座艙長激戰30次 出庭認：「她同意我內射」 - 社會 超商女店員遭惡男挖眼捐款湧入 潘女哥哥：善款已足夠 - 社會 彭文正「尿遁」告法官 求償200萬、登報道歉 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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