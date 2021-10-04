池上鄉農民廖賢宗夫婦在鄉長張堯城見證下，將穿山甲帶到山區野放。（民眾提供／莊哲權台東傳真）

台東縣池上鄉農民在大坡池步道發現1隻穿山甲，擔心牠被野狗攻擊，4日上午將牠帶到山區野放；穿山甲遭流浪犬貓咬傷或咬死事件時有所聞，根據野灣野生動物保育協會統計，1年 來在穿山甲的救援案例中，有45％遭受犬隻攻擊而傷亡。

池上鄉農民廖賢宗與妻子晚餐後在大坡池步道散步，意外發現1隻穿山甲悠閒地逛大街，由於穿山甲被流浪狗攻擊的事件頻傳，也擔心牠被人類抓去下鍋，因此將牠轉交給長期以來記錄穿山甲生態的友人尤源田，經審視全身無傷後，4日上午將牠帶到山區，在池上鄉長張堯城見證下野放。

尤源田2年多來經常揹相機記錄穿山甲生態，他表示，池上鄉野生動物生態豐富，但是流浪狗的問題也非常嚴重，曾聽聞1隻穿山甲為了逃出野犬魔掌，拚命挖地洞，但是洞挖了一半，尾巴還是被咬傷，所幸經野灣野生動物醫院人員救援，目前恢復狀態良好。

野灣野生動物保育協會保育員廖朝盛表示，該會去年8月迄今收治遭犬貓攻擊的野生動物共19件，其中以穿山甲及山羌為大宗，遭野狗攻擊傷亡的穿山甲有6隻，造成尾巴、四肢與背部多處外傷，同時也帶給穿山甲極大心理壓力。

廖朝盛指出，犬攻擊儼然成為穿山甲近年來主要威脅，不能再繼續無視遊蕩犬隻威脅野生動物的事實，唯有透過杜絕餵養流浪犬貓，才能讓遲遲壓不下來的遊蕩動物數量趨緩。

池上鄉長張堯城說，大坡池生態非常豐富，除了有候鳥以外，民眾已2度看到穿山甲，農民也很有愛心，不希望牠們受傷害，請大家一起來保護穿山甲，讓池上鄉成為動物天堂。