桃園蘆竹海湖里的先趨科公司處理廚餘散發惡臭，當地居民多次檢舉無效，逾百人4日進廠拉白布條高喊「還我新鮮空氣」抗議。（蔡依珍攝）

桃園蘆竹海湖里的先趨科公司處理廚餘散發惡臭，當地居民多次檢舉無效，逾百人4日進廠拉白布條高喊「還我新鮮空氣」抗議。（蔡依珍攝）

中央下令禁廚餘養豬1個月，桃園市環保局協調蘆竹海湖里的先趨科公司緊急代處理，當地居民不滿惡臭不斷，逾百人4日進廠拉白布條抗議，現場炮聲隆隆，痛批1個月內陳情32次，環保局卻說都符合標準，要求「市長鄭文燦來住一晚」，業者3度道歉允諾改善，否則會遷廠。

海湖里長徐式甫說，近1個月來海山路二段附近空氣不斷散發惡臭，追查發現來源是從事肥料製造業的先趨科技公司，原已請照多時，因應防範非洲豬瘟、9月禁止廚餘養豬1個月，業者取得試運轉執照，代市府環保局緊急收受處理事業廚餘，卻讓附近居民都受害，他諷刺環保局還派3人駐廠仍臭味四溢，要求限期改善，否則誓言會帶頭圍廠抗爭到底。

「還我乾淨空氣！」居民高舉白布條，現場炮聲隆隆，痛批每天聞到反胃，吃不下也睡不著，有人一口氣買了4台空氣清淨機「火力全開」仍無法阻止惡臭登堂入室，也有里民亮出通聯記錄，感嘆檢舉到沒人願意接他電話，更有里民不滿環保局檢測都「符合標準」，要求鄭文燦來海湖住一晚感受一下，議員劉勝全也助陣表示，民眾陳情32次，環保局只到場採樣1次，置民眾於不顧。

現場氣氛劍拔弩張，先驅科負責人黃宗侯發言前必先道歉，坦言情況緊急，人力、設備未完全到位，也當場允諾未改善前不會運轉，若改善後惡臭仍存在就遷廠。

環保局表示，9月接獲陳情32次、出動稽查37次，稽查員現場聞、檢視空汙防制設備，都操作正常，沒有發現違規，且9月11日在廠房周界突襲異味採樣，送到檢驗室經聞臭師盲測，結果值為12，低於工業區標準的30。

環保局強調9月30日已完成應變，不再送廚餘進先趨科公司，民眾的指責是「過去式」，目前該廠固定汙染源操作許可試車可至12月7日止，會加嚴查核，若有不法必依法重罰，也會依其提出的營運報告，評估是否核發操作許可證。