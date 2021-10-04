印尼今天宣布，峇里島14日起開放韓國、日本、中國、紐西蘭及阿拉伯聯合大公國阿布達比、杜拜的旅客入境，旅客須自費預訂8天隔離期間的防疫旅館，並符合其他防疫要求。

印尼COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續趨緩，負責檢討防疫措施的海洋事務統籌部長盧胡特（Luhut Binsar Pandjaitan）今天宣布，峇里島率先開放邊境，讓國際旅客入境觀光，但目前僅限韓國等特定國家。

盧胡特指出，到峇里島觀光的旅客仍須符合印尼的入境規定，包括施打兩劑疫苗、篩檢，以及自費預訂8天隔離期間的防疫旅館等。

盧胡特表示，印尼7月實施防疫緊急措施（PPKM）至今，爪哇島、峇里島的單日確診下降98.7%，全國單日確診下降98%。除峇里島鬆綁入境限制，爪哇島大雅加達及各大城市的健身房等場所將恢復營業，容納人數以總量25%為上限。（編輯：馮昭）1101004