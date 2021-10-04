傳授創業新法獲熱烈迴響，迄今已完成創業輔導課程、學生創新創業競賽活動及4場校際創業資源交流分享會。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

「台中市創業育苗資源共享平台輔導計畫」廣邀業界專家擔任業師，緊密結合產、官、學打造「青秀台中」優質創業環境。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

新創時代來臨，但想當頭家，如能獲專業與成功創業者的經驗，不只少走冤枉路，還有邁進捷徑的機會，台中市工商發展投資策進會鼓勵青年學子創新創業，邀集中部8所大專院校，共創「台中市創業育苗資源共享平台輔導計畫」，打造「青秀台中」創業環境，找對方法，跟上市場趨勢。

台中市工策會總幹事黃于珊強調，「台中市創業育苗資源共享平台輔導計畫」提供中部青年學子創新創業課程活動資源，串聯中部大專院校交流各校特色資源，包括中興大學、東海大學、靜宜大學、台中科技大學、台中教育大學、朝陽科技大學、嶺東科技大學及建國科技大學，為未來跨校共同開課及共同輔導學生種下一顆種子。

促成中部大專院校創業資源校際交流及鼓勵青年學子創新創業，具體成果令人驚艷，中興大學已設立萌芽創業投資股份有限公司，專門投資母校衍生新創公司的天使創投，為國內第一間設址於學校且股東全由校友組成之創投公司。

第4場校際創新創業資源交流分享會1日在中興大學落幕，邀請建國科技大學創意產品與遊戲設計系教授賴慶鴻及中興大學企業管理系教授唐資文，分享2所學校在創新創業投入的資源及成果。

工策會指出，自去年12月14日在中興大學舉行啟動儀式，今年執行活動內容有跨校創新創業育苗輔導機制及成果分享、開設創業輔導課程、舉辦創新創業市集展攤及競賽活動。

傳授創業新法獲熱烈迴響，迄今已完成創業輔導課程、學生創新創業競賽活動及4場校際創業資源交流分享會，廣邀業界專家擔任業師，緊密結合產、官、學力量，全力打造「青秀台中」優質創業環境。

賴慶鴻表示，建國科大以「協助中小企業產品設計、研發、管理與服務」為發展方針，在創新創業輔導部分設有創新育成研發中心，協助學生參加國內外競賽、申請創新專利、輔導畢業校友團隊及校外微型新創事業。

此外，整合校內創客資源落實創意、創新、創造、創業、創成的五創教育，號召進駐孵育並進行輔導，內容包含參加創業競賽、進行資金籌募及申請相關政府計畫等，全力提供多面向協助，提升校內創新事業風氣。

唐資文強調，中興大學於2017年改造50年老系館創設「興創基地」，提供創業課程、創業門診、成果發表、募資媒合及原型實作開發場域基地，可容納25組團隊進駐，經3大類活動，創業教育、育成孵化、創業產業加速活動」建立中興的創新創業生態系統

創業教育包括學、碩士學分學程，經學校與產業業師、管理學院跟工學院共同合作，建立跨領域修課與團隊，多面向創意發想且提升產學合作。累積學生創業人才培育達650人以上，輔導學生創業隊伍達137隊以上，超過10隊成功設公司。

唐資文表示，育成孵化結合教育部U-start計畫、新農業與生醫產業創新創業人才培育計畫，培育農業生醫創業人才，自2015年來培育達1400人，輔導創業隊伍達180隊，26個團隊成立公司，獲獎20項，質、量兼具。

創業產業加速透過興創基地、磐石中心與產學研鏈結中心支援，以科技部萌芽計畫、FITI創新創業激勵計畫以及價創計畫為主軸，核定33個萌芽計畫案，成立新創公司15家，累計外部產值超過5億。

「台中市創業育苗資源共享平台輔導計畫」將於25日在中興大學舉行結業式，舉辦創新創業市集展攤及競賽活動。