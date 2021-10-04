還記得韓劇「擁抱太陽的月亮」女主角韓佳人那充滿仙氣又清澈的一雙大眼睛嗎？婚後升格二寶媽的韓佳人，之前拍廣告的側拍照流出，粉絲發現輕熟女的她竟然有了黑眼圈，眼袋也跑出來了，紛紛驚呼「原來女神也會老」!

38歲的韓國女星韓佳人，一雙大眼充滿靈氣，有韓國第一天然美女封號，不過，之前她的廣告側拍照在網路上引發熱議，畫面中的韓佳人體態依舊纖細，完全看不出來已經是個二寶媽，但明顯下垂的眼袋卻讓她的凍齡美顏開始出現歲月痕跡，整體五官看起來不如以往的精緻，網友紛紛驚訝留言「大眼睛的人一到年紀，馬上就能感覺到老態」。

最近台灣也有一位正妹辣媽在網路上分享她的「初老」經驗，不到四十歲的她，以前是常跑夜店的辣妹，婚後因為忙著帶孩子，過於操勞，發現自己黑眼圈和眼袋愈來愈明顯，每次出門都得用厚厚的粉去遮蓋。

後來求助法喬維美醫美診所總院長邱浚彥醫師，邱醫師表示，一般人的眼袋大多出現於熟齡族群和年輕族群，但成因不盡相同。輕熟齡者，會出現眼袋多半是因為下眼瞼的膠原蛋白流失，加上下眼眶逐漸老化鬆弛，使脂肪受到地心引力影響而下垂突出，而脂肪凸出和臉頰的交界處也容易形成淚溝。

至於年輕族群的眼袋則大多是源自於遺傳，比較無法預防，而且隨著近年3C科技的發達，大家習慣長時間看電腦、熬夜晚睡滑手機，或是眼部卸妝不恰當等，就容易讓眼袋提早報到。

邱醫師表示，無論是哪一種眼袋類型，都可以透過眼袋手術來消除。傳統的眼袋手術是將突出的脂肪拿掉，以達到消除眼袋的效果，但是單做這項手術，可能會造成一些問題，例如皮膚可能變得更鬆弛、出現更多細紋，或是使凹陷的淚溝更加明顯等等，為了避免這些情況，可以在眼袋手術中將多餘的眼袋脂肪再利用，拿來填補凹陷的淚溝，此方式不但解決突出的眼袋，也改善凹陷的淚溝，且因為脂肪的總體積沒有改變，所以就算沒有切皮，皮膚鬆弛問題也不會更加惡化。

正妹辣妹後來在網路分享她在手術之後，眼下平整，還有微微的臥蠶，即使素顏出門也可以很有自信。