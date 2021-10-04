疫情鬆綁，玉山國家公園管理處自10月5日起，山屋床位將放寬開放至1／2，空曠處可取下口罩，但仍需落實登山健行防疫自主檢核；此外，最近進入胡蜂、虎頭蜂活躍季節，登山民眾必須注意防範。

玉山是國內最熱門的登山路線，國慶連假申請入園民眾大爆滿，排雲山莊的中籤率不到2％。

玉山國家公園山屋床位放寬開放後，攀登玉山主峰前哨站排雲山莊可容納60人、圓峰山屋8人、觀高營地樂樂山屋6人；南二段含秀姑巒 線，中央金礦、大水窟、塔芬谷、轆轆谷、拉庫音溪山屋都是10人，白洋金礦山屋6人；馬博橫斷線馬博山屋、馬利加南及馬布谷山屋都是10人；八通關越嶺線東段瓦拉米山屋12人、抱崖山屋8人、大分山屋10人。單日往返路線，包括玉山主西峰、前峰、乙女瀑布及瓦拉米，每日各限60人。

玉管處提醒山友，務必依申請所規畫路線、行程、宿營地或床位入住，如遇危險地形必須審慎評估自身能力。