今年4月初花蓮發生太魯閣號火車出軌重大事故，新北市第一時間動員近百名消防人員前往支援救災，消防員承受災難現場創傷情境與強烈的情緒張力，接著5月中旬又投入新冠肺炎(COVID-19)防疫救護，站在第一線頂著高溫、冒著染疫的風險執行救災救護任務，因而新北市消防局為紓解消防員職場壓力，特別選在昨(3)日星期日上午9時於本局9樓大禮堂，邀請消防同仁及眷屬攜手參加「親子團體諮商-快樂非洲鼓紓壓營」活動。

新北市消防局為紓解消防員職場壓力，邀請消防同仁及眷屬攜手參加「親子團體諮商-快樂非洲鼓紓壓營」活動。(新北消防局提供)

消防局局長黃德清表示，「消防工作的投入非常需要家人的認同與支持」，之前有感於在支援花蓮太魯閣火車出軌重大災害後，為預防同仁發生創傷後壓力症候群(PTSD)，啟動4梯次巡迴諮商輔導，就有隊員反應當天休假已和家人安排好行程，臨時收到動員通知立即返回隊上集結前往花蓮，常常面臨工作與家人間無法兼顧掙扎的心聲與感受，即著手規劃並於疫情趨緩時辦理親子快樂紓壓營。

本次活動由新北市政府員工協助方案約聘專業諮商心理師方將任及哈哈滬非洲鼓團長胡景文帶領，參與同仁有攜家帶眷，也有帶父母親與子女三代同堂共襄盛舉，闔家一起敲響非洲鼓，透過擊鼓互動遊戲敞開心扉，彼此情感更加緊密，現場溫馨、熱鬧並充滿歡笑聲，因為親人的互信互諒才能發揮家庭支持的力量，使消防同仁無後顧之憂，在崗位上持續守護市民生命財產安全，鼓出消防嶄新的一頁。