鹽埕分局建國四路派出所於前(1)日晚間19時40分，結合轄區超商店員落實金融聯防通報機制，成功聯手及時攔阻一名年約60歲董姓男子，免於遭受網路援交詐騙，避免新台幣10萬元的財產損失。

鹽埕分局結合超商店員落實金融聯防通報機制，成功聯手及時攔阻一名年約60歲董姓男子，免於遭受網路援交詐騙，避免新台幣10萬元的財產損失。(戴志揚翻攝)

鹽埕分局建國四路派出所接獲OK超商府北店員通報，稱有民眾神情慌張疑似遭受詐騙，一邊通電話一邊購買大量遊戲點數卡，並不斷操作手機拍照回報，店員察覺有異遂趕緊通報建國四路派出所巡邏警網趕抵超商，員警到場時董男雖早已離開現場，然店員機警提供警方聽聞其於電話中稱欲前往富野路超商的線索，警方依據店員所描述其衣著及身材等特徵於超商周邊擴大搜尋，所幸及時在富野路上尋得董男，警方隨即上前說明來意並安撫董男，請其配合到所詳談以便瞭解其遭遇情況。

董男配合到所後指稱，其係於上(9)月30日透過臉書交友廣告認識一位年輕貌美女網友，以LINE帳號「夏甜甜」與其加為好友，並以甜言蜜月話術謊稱要進一步交往為由，要求董男購買共十萬元的遊戲點數支付給她，董男遂分別前往鹽埕區4家超商，前後陸續以信用卡購買8張總計約72500元的遊戲點數卡，然就在其欲前往第5家超商購買點數前，遭到警方及時攔阻並帶回派出所。

鹽埕警分局長蔡鴻文表示，警方平時即與轄內各金融機構與超商保持密切聯繫，除宣導最新詐騙手法外，更是建立完善金融聯防安全網絡，以期能第一時間掌握狀況。本案即典型「假交友真詐財」案例，係憑藉著社會大眾純真、善良之心，以騙取金錢利益，在此呼籲民眾應多戒慎留心。