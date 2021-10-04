最新美國研究發現，民眾接種完第2劑輝瑞/BNT疫苗後6個月，疫苗在人體內產生的中和抗體幾乎消失殆盡，研究因此建議在施打第2劑後的6至7個月要接種第3劑加強針。
路透社報導，美國史丹佛大學（Stanford University）及艾莫瑞大學（Emory University）的研究人員9月30日在BioRxiv期刊預印本發表最新研究，團隊在46名多數為年輕、中年的健康民眾接種第1、第2劑BNT疫苗後，分別分析他們血液中中和抗體的濃度。
研究發現，民眾接種第1劑BNT疫苗後，對原始新冠病毒株誘發了相當高濃度的中和抗體，不過7個月後，體內的抗體濃度下降到只剩下1/10。
其中半數受試者在接種第2劑BNT疫苗後6個月時，已經無法測出他們體內的中和抗體濃度。
儘管中和抗體並不是人體抵抗病毒的唯一武器，不過研究人員指出，抗體對於保護民眾免於感染新冠仍相當重要。這項研究指出，在民眾接種2劑BNT疫苗後的6至7個月施打第3劑加強針，可能能夠增強對新冠病毒及其他變異株的保護。
文章來源：Delta increases COVID-19 risks for pregnant women; Pfizer/BioNTech vaccine antibodies gone by 7 months for many
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