2019年7月間，台東林管處接獲台東海瑞鄉廣原村大埔部落族人通報拾獲落單台灣黑熊幼熊，當時毫無經驗的台東處團隊，扛起幼熊照養重責，快速整合行政資源，歷經公私部門10個月攜手努力，在人工的照養環境下讓幼熊健康成長，並建立台東在地野訓場，最後這隻被命名為Mulas的幼熊通過各項野放評估，成功返抵山林。

野放後的年餘期間，Mulas佩戴的衛星追蹤頸圈穩定傳回訊號，帶來了台灣第一隻黑熊野外長期活動與行為的珍貴生態資料，開拓台灣黑熊保育史的重要里程碑。

台東林區管理處也在4日正式發表歷經10個月的拍攝與近1年製作的《Mulas Kulumaha! 返抵山林》紀錄片。片中完整記錄Mulas自收容、照養、野訓到野放，295天在人類世界的歷程，更包含台灣黑熊保育史上首次不同胎幼熊併籠照養的珍貴影像，會中也說明了Mulas衛星追蹤頸圈遙控脫落後的尋獲過程及資料分析。台東林管處表示，希望透過廣原幼熊Mulas回家的影像故事，讓大眾更了解台灣黑熊保育及野生動物救傷工作。

農委會主任秘書范美玲與林務局長林華慶也出席首映會，見證這項重要的保育里程碑；當時參與通報、健檢、照養及野放過程的族人、專家學者、各單位代表，也到場一同回顧共同經歷的這場行動。

林務局長林華慶指出，Mulas的成功野放與追蹤是台灣首例，這項台灣黑熊保育工作的重要里程碑，台東林管處以生態保育行政機關的角色，不畏挑戰，勇於承擔從安置、照養到野放的大部分工作，並透過職能提升及資源整合完成，林務局也在過程中給予最堅強的支持，未來亦將持續透過公私協力及跨域合作的模式，落實瀕危野生動物保育行動方案，讓瀕危物種都能逐步脫困。

范美玲則表示，2020年廣原幼熊Mulas、2021年崁頂公熊Umas的成功野放，是林務局建置全國野生動物救援網，完整我國瀕危物種救援系統的成果展現，農委會也在經費上給予最大支持，2019年迄今累積投入達3億1774萬元，就22種瀕危物種辦理族群生態調查、棲地改善、防止路殺、生態給付及保育宣導，其中台灣黑熊也是瀕危物種保育計畫的重點目標，近三年總計投入8521萬元。

表會中，台東林管處也說明，從尋回的頸圈下載的完整資訊與衛星回傳Mulas定位點資料綜合分析，發現剛野放後的第一個月是關鍵的探索期，Mulas積極尋找合適的棲地，海拔及活動量變化都很大，首月活動範圍估算大於20平方公里，野放後3－6個月Mulas已經適應當地環境，也建立自己的領地並維持穩定活動區域，核心活動範圍有集中縮小的趨勢，每月活動範圍約2.5平方公里以下。

同時也發現Mulas的移動距離、棲地使用頻度及活動範圍，與食源狀況及季節溫度變化有關，冬季及春季冷鋒或寒流過境期間，Mulas的移動減少、活動範圍明顯縮小。本次總計追蹤時間長達405天，是台灣黑熊野放後最長也是最完整的監測資料，可作為後續黑熊野放及保育策略的珍貴參考資料。

首映會主辦單位台東林管處處長吳昌祐表示，當時接獲通報幼熊落單，歷經十天煎熬的等待，熊媽媽沒有回來接牠，於是極短的時間內，台東林管處要組織起實力堅強的黑熊照養團隊，因此快速聯繫集結國內學者專家、機關單位，包括臺北市立動物園、特有生物研究保育中心、國立屏東科技大學、台灣野灣野生動物保育協會、野聲環境生態顧問有限公司、台灣黑熊保育協會，完成這次難度極高的照養、醫療、移地野訓及野放工作，這些重要的過程都被收錄在這部紀錄片中。