資訊服務廠商聚碩科技（6112）公告9月營收10.75億元，月增6.04％、年減17.22％。累計今年前九個月營收89.07億元，較去年同期減少19.79％。聚碩表示，9月營收主要仍是因為受到疫情影響、上游缺料等因素，導致較去年同期減少，但在代理以及投資佈局優化雙管齊下帶動下，9月營收仍較前月成長。

聚碩今年營運動能聚焦在雲端業務，根據國際研調機構Gartne針對全球態勢及產業現況報告指出，根據全球公有雲市場規模評估數據，預估今年全球終端用戶的公有雲服務投資將達3960億美元，2022年成長幅度更將達兩成，並預測雲端平臺將因應需求朝地區性生態系統發展。此外，IDC研調報告亦指出，台灣公有雲整體市場中，SaaS（軟體即服務）的比重更因應轉型趨勢而超過五成比例，皆反應市場及產業對彈性營運的雲端戰略需求力道。

而在台灣市場，研調機構IDC則預期2021年台灣公有雲市場將持續成長至10.57億美元，年成長率達21.4％。主要市場動能，將來自於疫情加速政府和企業在數位轉型上的投資腳步，遠端辦公、視訊會議、遠端教學等新型態的工作和學習模式需要使用到大量的公有雲基礎設施資源。

針對當前趨勢，聚碩董事長李昌鴻指出，看好SaaS（軟體即服務）等企業雲端服務需求；且受到全球經濟環境衝擊影響，台灣企業用戶已加深數位轉型力道，各產業皆面臨數位轉型、上雲和彈性營運的迫切挑戰。

為因應此趨勢，李昌鴻表示，聚碩科技除既有雲端服務外，旗下聚碩ISV雲市集已率先結合國內ISV獨立軟體開發商，提供多元創新商務雲端應用，含括實體與線上通路平台整合、數位行銷及AR／VR等領先雲端服務，並積極開拓雲端藍圖，專注創造新常態市場下的雲端領域，以求獲利最大化。

聚碩第二季營業毛利率達12.8％，寫下16年來單季最高，李昌鴻表示，近兩年來毛利率從佳世達投資之前的9.8％拉升到12％以上，主要是因為持續往雲發展、持續增加服務收入所致。而上半年營運雖然受晶片缺貨影響，但近期已陸續解決，未來營運也將陸續恢復原本的動能。此外，在聚碩旗下數位應用事業部分，聚碩今年已完成Oracle、IBM代理權的簽訂，將會在下半年開始看到貢獻，也是接下來的主要成長動能。