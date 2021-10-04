央行尚未升息，銀行房貸利率蠢蠢欲動。其中，公股銀行為落實差別定價，已開始全面評估調升第二戶房貸利率至1.5％以上，第一銀行則是先鎖定特定地區的六都及新竹縣、市，其他公股銀行則大多朝不分區域規劃。在央行、公股銀陸續祭出房貸新政策，將引發房市新變化。

合庫金控暨合庫銀行董事長雷仲達指出，央行近期已經要求銀行要針對第二戶、第三戶的房貸，要有差別定價，以管控市場風險，合庫銀也已經評估要調整第二戶房貸利率到1.5％以上，讓第一戶、第二戶以上的房貸利率有所不同，全力配合政策。

兆豐銀行總經理蔡永義表示，中古屋的首購、青安首購族群房貸利率皆不受影響，但針對房仲進件的非首購房貸利率，將不分區域全面提高至1.5％以上。

蔡永義表示，目前兆豐銀的房貸放款比重占總款比重達28％以上，逼近第72條之2的30％上限，未來房貸將鎖定第二戶拉高利率，透過「以價制量」的方式，以控管房貸風險。

第一金控暨第一銀行董事長邱月琴指出，一銀房貸推展是穩紮穩打，將全力配合政策，做好「打炒房、不打居住」，要讓自住客可買房，讓投資客減少。

第一銀行總經理鄭美玲說，現在內部開始規劃針對特定地區的第二戶房貸利率調高，初步將以1.5％以上為規劃，但尚未定案。至於第一戶房貸利率的部分，將不受影響，主要就是希望鼓勵自住民眾完成購屋。