台隆集團旗下冰品「百吉」，繼兒童節攜手樂天桃園跨界聯名大受好評好，決定於10月9日桃園國際棒球場「台虎遊樂猿」主題日活動，再送1000支白桃棒棒冰，邀請台灣虎航會員們一起吃冰應援，祝福樂天桃猿攻守俱佳奪得勝利，也希望能一棒擊沉新冠病毒，讓疫情退散，百事大吉。

百吉x樂天桃猿白桃棒棒冰，每支30元，即日起至31日，於唐吉訶德第二件2元、7日至11月3日，於OK便利商店，兩件88折。（台隆集團提供）