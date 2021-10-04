雙十連假桃園看球賽 免費吃百吉x樂天桃猿棒棒冰 19:032021/10/04 中時 林欣儀_時尚 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 雙十連假桃園看球賽 免費吃百吉x樂天桃猿棒棒冰。（台隆集團提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台隆集團旗下冰品「百吉」，繼兒童節攜手樂天桃園跨界聯名大受好評好，決定於10月9日桃園國際棒球場「台虎遊樂猿」主題日活動，再送1000支白桃棒棒冰，邀請台灣虎航會員們一起吃冰應援，祝福樂天桃猿攻守俱佳奪得勝利，也希望能一棒擊沉新冠病毒，讓疫情退散，百事大吉。 百吉x樂天桃猿白桃棒棒冰，每支30元，即日起至31日，於唐吉訶德第二件2元、7日至11月3日，於OK便利商店，兩件88折。（台隆集團提供） 啦啦隊女神賣萌胸前太搶鏡 瑜珈服炸出超深I字事業線 最美啦啦隊員泳衣挖洞滑出白嫩半球 網驚見胸前謎樣凸點 #百吉 #樂天桃猿 #棒棒冰 #攻守俱佳 #百事大吉 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 猛威爾好投 獅隊續居下半季龍頭 04:102021/10/04 運動天地 拳擊女王陳念琴驚傳罹癌 臉書分享抗癌過程 17:432021/10/01 體育 大谷神紀錄又＋1 躍居三壘打之王 04:102021/10/02 運動天地 奇彬好投無用 悍將恐猿10連不勝 04:102021/10/01 運動天地 中職》阿迷趴國慶登場 陳芳語首到全猿主場開唱 11:232021/10/02 體育 陳宇宏好投 U23中華隊複賽開胡 04:102021/10/02 運動天地 中職》打職棒10年5百安終於達陣 陳凱倫：隊友比我還開心 21:482021/10/01 體育 台中東南區市議員選戰新人輩出 邱素貞交棒女兒傳承問政薪火 09:402021/10/03 政治 民進黨中市東南區3議員都將交棒 一棒接一棒傳承政治薪火 14:322021/10/04 政治 中職》本想降下賴鴻誠 王躍霖突發狀況猿隊又更改異動 18:022021/10/01 體育 全台首家永續智能購物中心 環球桃捷A19店新登場 04:102021/10/01 產業．科技 生活熱門新聞 8款高血壓藥恐致癌 食藥署：回收範圍不排除再擴大 - 生活 薪水一樣住哪縣市CP值最高？鄉民齊推這裡：沒缺點 - 生活 3大疫苗今10點開放預約、周三開打 3類人符合資格 - 生活 又塞爆！1922疫苗預約平台大當機1小時 一票網哀號 - 生活 默克新冠口服藥有多神？羅一鈞：染疫免住院、打針 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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