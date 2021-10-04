日本海上自衛隊（JMSDF）的2艘主力軍艦：「加賀號」(JS KAGADDH-184)直升機航艦與「村雨號」(JS MURASAMEDD-101)護衛艦抵達斯里蘭卡最大城可倫坡。

斯里蘭卡「島嶼線上報」(island online)報導，為維繫日本與印度太平洋各國的防衛交流，JMSDF組織「印太部署 2021」 (IPD21)訪問艦隊，其中加賀號與村雨號在2021年10月2日至 4 日，在可倫坡港進行友好訪問。

這次訪問是印太部署 2021 行程的一部分，先前兩艘軍艦已在印度洋與德國軍艦巴伐利亞號巡防艦（German frigate Bayern），進行了聯合訓練。

日本大使館發言人說：「在抵達斯里蘭卡之前，我們的艦隊已在太平洋地區國家進行了多次友好訪問，也參與了好幾場雙邊和多邊海軍演習。此次訪問將有助於進一步加强日本與斯里蘭卡兩國之間的友好關係。」

加賀號是出雲級(Izumo-class )的2號艦，全長248公尺、最寬38公尺、滿載排水量27000噸。它也被將要進行大幅度改裝，未來能夠起降F-35BV/STOL戰機，使其成為航空母艦。出雲號已完成第1階段改裝，最近將會進行F-35B的起降測試。

村雨號是1996年服役的大型護衛艦，全長151公尺、最寬17.4公尺、滿載排水量6200噸，同型艦有9艘。