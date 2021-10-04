1名女網友的父母將住家改建成分租套房，不料去年來了1名高中生房客，對方原本說不介意4樓沒冷氣，之後又開始喊熱要求加裝，離譜的是該房客搬來17個月，竟只交過4個月房租，還不斷在房間吹冷氣、帶女友回家；女網友怒說1個月租金僅4000，含水電、天然氣、網路等，「根本佛心到不行」，不料卻遇到此惡劣房客。

該女網友在Dcard上發文表示，他的父母先前將買來的房子裝潢成分租套房，每間房間約5坪，也有小陽台，1樓是公用客廳和廚房，1個月租金僅4000元，包含水、電、天然氣、網路、第四台，租屋處的地段相當好，「附近差不多的房子都敢喊到兩三千萬了，我自己也是在外租屋的人，我覺得爸媽收的租金根本佛到爆」。

房客搬來17個月只交過4個月房租，還不斷在房間吹冷氣、帶女友回家；女網友怒說1個月租金僅4000，含水電、天然氣、網路等，「根本佛心到不行」。（翻攝自Dcard）

該女網友說，去年5月有1名升上高中的男子想要租下4樓房間，因為該房間沒有冷氣，原本父母不願意租，但對方不斷強調說沒有冷氣沒關係，父母才妥協租出，沒想到對方之後竟開始喊熱，父母後來仍為男子加裝冷氣；而最扯的是，她說到「目前為止，他已經搬來17個月，但只交過4個月房租，其他房客說他平常就關在房間裡吹冷氣，還會帶女朋友回去住」。

而女網友的父母也無法催男子繳房租，母親的理由是傳LINE給男子，對方卻不讀不回，而父親則是說對方看到2人就轉頭閃開，他們夫妻倆也拿對方沒轍；其他網友則留言說，「好誇張，還不如放著不要租出去」、「有簽合約嗎？有的話就照民法規定走，理論上他是站不住腳的」、「你爸媽的財產不用為他們煩惱吧」。