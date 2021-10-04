前彰化縣長魏明谷前往社頭清水岩露營區，化身網紅谷哥親自踩線，豪華營帳帳篷內擺設十分舒適雅緻，每間都還有預測湯池。（摘自魏明谷臉書／謝瓊雲彰化傳真）

社頭清水岩露營區變身平地溫泉豪華露營區，試營運半個月後預計6日正式營運。（摘自臉書／謝瓊雲彰化傳真）

社頭清水岩露營區變身平地溫泉豪華露營區，試營運半個月後預計6日正式營運。（摘自臉書／謝瓊雲彰化傳真）

社頭清水岩露營區變身平地溫泉豪華露營區，試營運半個月後預計6日正式營運。（摘自臉書／謝瓊雲彰化傳真）

社頭清水岩露營區變身平地溫泉豪華露營區，試營運半個月後預計6日正式營運。（摘自臉書／謝瓊雲彰化傳真）

業者在官方臉書粉專貼出營區夜間和傍晚黃昏時分的美麗景色。（摘自「清水那方」臉書／謝瓊雲彰化傳真）

業者在官方臉書粉專貼出營區夜間和傍晚黃昏時分的美麗景色。（摘自「清水那方」臉書／謝瓊雲彰化傳真）

哇！依山傍水，真的好美。彰化社頭清水岩露營區透過縣府打造「清水之森」後華麗變身成為全台唯一平地溫泉區，去年底縣府正式完成簽約，委外由清水匯公司經營「清水那方」豪華露營區，近期試營運期間，吸引不少人搶先體驗，前縣長魏明谷今天也在個人臉書曝光一系列園區美照，令各界驚豔。

清水岩露營區佔地廣達10公頃，彰化縣政府府斥資4億元打造成全國唯一「清水之森」平地溫泉露營區，園區內有溫泉遊憩區、生態遊憩區、豪華露營區、自助露營區，設施則有溫泉湯屋、泡腳池、露天風呂、餐廳、觀景台、兒童遊戲場、活動廣場、景觀水池、戶外烤肉區、野餐區、停車場等，委外經營後盼能提供喜愛露營民眾五星級豪華露營體驗。

前彰化縣長魏明谷化身網紅親自前往營區內踩線，拍下一張張文青美照，並在臉書貼文帶領大家先睹為快。貼文指，這個中部面積最大，同時擁有「美人湯」碳酸氫鈉泉的合法露營區，經營團隊同時有宜蘭「那一村」與台中「向海那漾」的豐富經營經驗，未來應可提供給民眾五星級的露營體驗。

魏明谷指出，「清水之森．幸福東南角」保留既有群木環繞、順應地形特色的景觀設計手法，園區營造出慢活休憩環境及優質露營活動空間，獲得有台灣建築界「普立茲克獎」美稱的「建築園冶獎」，給予「公共建築景觀類」大獎的肯定；期待未來「清水之森」露營區搭配社頭、田中周邊既有觀光產業，提供給遊客溫泉、露營、森林探險、生態教育、地方產業體驗等活動，活絡周邊地區觀光產業。

他文中也提到，這次縣府在委外經營招商公告中，並未考慮到社頭在地民眾的遊憩及運動需求，進而提供部份時段給予免費入園的優惠，令人覺得比較可惜。

業者指出，受到疫情影響，原本預計今年6月開幕，延至10月6日正式開幕營運，9月下旬試營運以來，已有不少遊客前來園內消費體驗，1日起開放明年上半年的早鳥優惠訂房，立刻湧進大量詢問電話，顯示熱愛親近山林、大自然的露營旅遊族群愈來愈多，逐漸成為主流。

業者說，目前營區內共26帳，分為1大床、2大床和4小床，之前試營運期間，訂房通通打8折，正式營運之後，也將陸續在官網、粉專推出各種優惠方案，針對彰化縣民或社頭鄉民是否給予特定優惠方案，內部正在討論研擬當中。