中華職棒大聯盟4日召開球團代表會議，針對2021年外籍球員註冊截止日進行討論，最後維持今年8月2日通過的調整案，外籍球員最後註冊截止日維持在10月11日，對此中信兄弟球團表示遺憾且無法接受。

中職4日公告，4日召開的球團代表會議，針對2021年外籍球員註冊截止日進行討論，不過各球團討論後未達成共識，經過表決維持8月份球團代表會議所通過的調整案，即「原規定外籍球員最後註冊截止日由8月31日調整為10月11日。」

中信兄弟球團4日晚間透過新聞稿表示，中職原本規定洋將註冊大限維持在10月11日，但日前對於核准洋將來台專案，卻有不同的核定時間，原以為洋將入台專案應以聯盟為單位請中央流行疫情指揮中心（CDC）核准，應先行通知球隊，因為依據送件時間可能有先送先准的情況，沒有事先說明的狀況下導致洋將入台申請分批進行、分批核定，造成各隊洋將入境時間有落差，成為球團無法控制的變數，恐影響球隊權益。

以下為中信兄弟球團新聞稿全文：

針對今日（4日）領隊會議討論之洋將註冊大限是否延期，決議結果為維持原規則，維持10月11日為洋將註冊大限，中信兄弟球團對此表示遺憾且無法接受。

中華職棒聯盟本規定10月11日為洋將註冊大限，但日前對於核准洋將來台專案，卻有不同的核定時間。原以為此專案應以聯盟為單位請CDC核准，或應先行通知球隊，依據送件時間可能有先送先准之情形，沒有事先說明的狀況下導致分批進行、分批核定，造成各隊洋將入境時間有落差，此為球團無法控制的變數。

因疫情影響造成此作業形成不可抗力之因素，影響球隊權益，在遊戲規則已改變的前提之下，聯盟應提出應對辦法，讓所有球隊皆處於公平情況下競賽，才符合當初設立洋將註冊大限的意義。今日將此議題於領隊會議中投票否決，中信兄弟球團認為此結果無視不可抗力前提與疏失，造成遊戲公平性改變深表遺憾。