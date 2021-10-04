華梵大學今（4日）起恢復實體教室上課，並宣布開辦「佛教藝術大師講座」，禮聘中研院現任與前任副院長黃進興院士、王汎森院士，攜手臺大、故宮等佛教藝術領域重量級學者12人共同開講，創下國內先例；講座內容並將於課後上網公開，讓更多社會大眾透過佛教藝術，找到疫情下的身心療癒與安住之道。

華梵大學是中國佛教界創辦的第一所大學，也是一所小而精緻的博雅大學，教室空間開闊，因此決定於今日起依教育部頒布的防疫管理指引安排實體上課，並確實做好各項防疫工作，維護師生健康。

華梵大學於三年前獨步東南亞各國大學成立唯一的佛教藝術學系，且幾乎年年滿招，成為國內佛教藝術研究的第一品牌；今年8月在董事會支持下，更傾全力集結各界資源開辦「佛教藝術大師講座」，透過各種管道，大力網羅國內佛教藝術界各領域的傑出學者，於110學年度10月起至華梵大學授課，打造華梵成為全球佛教藝術領域與佛學研究重鎮。

林從一校長表示，「佛教藝術大師講座」為一學年四學分的課程，上課時間為週一下午，以客座專題演講的形式呈現，全校大學部與研究所學生皆可選修，講座內容涵蓋印度、中國、日本、西藏與臺灣的佛教藝術發展特色，由國內人文社會領域學術領航者中研院副院長黃進興院士、前副院長王汎森院士，以及故宮博物院、臺大、臺師大、臺北藝術大學、臺灣藝術大學、臺南藝術大學、東華、文大、亞洲大學等學術研究機構知名學者，包括林保堯、李玉珉、陳清香等共12名教授，擔任系列專題講座。

華梵大學指出，每位講座學者將受邀至華梵演講一至二次、每次三小時，各場講座開始前一小時並由哈佛大學印度文化研究所博士、現任華梵大學東方人文思想研究所所長黃柏棋教授擔任課程導讀。黃柏棋教授曾任臺灣宗教學會會長，今年7月剛從政大宗教研究所退休，旋即獲聘至華梵大學任教，為華梵優質的師資與學術能量再添光環。

今日是「佛教藝術大師講座」的第一門課，由佛教美術大師、臺北藝術大學傳統藝術研究所林保堯名譽教授領銜開講，講題是「佛教美術的誕生：佛塔與莊嚴」。林從一校長說，參與「佛教藝術大師講座」的12名學者都是佛教藝術史各領域的一時之選，華梵大學學生不必跑到其他大學上課，就可在校內親炙中研院兩位院士以及各位大師的風采，一次性完整吸收佛教藝術各主題的精髓，相信更有助於潛心向上的學子深耕佛教藝術。