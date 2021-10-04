各部會加碼券於9月22日起與振興數位五倍券同步開放登記及綁定後，截至4日，已有數種加碼券別突破千萬人登記。有許多民眾反映在登記加碼券中有誤失，為讓民眾能夠登記符合需求之加碼券，經濟部特別於五倍券官網(5000.gov.tw.tw)「加碼券登記」頁面中，增加編輯功能讓使用者可以修改加碼券，民眾可於10月6日下午1時至10月8日止上官網修改已登記加碼券項目。

加碼券開放登記以來，許多民眾反映在登記過程中，勾選加碼券時操作不慎，產生錯誤，擔心抽不到喜愛之加碼券。經濟部考量民眾需求，在官網特別新增編輯修改功能，開放10月6日下午1時至10月8日23時59分止，民眾可至官網進行修改加碼券勾選，以備參加10月11日起連續四週之加碼券抽籤活動，請有需要修改的民眾把握時間。也提醒有意願參加加碼券抽籤活動的民眾務必於10月8日前完成登記，以免錯失第一週加碼券中籤機會。

有關加碼券修改功能，民眾可從「加碼券登記」頁面中登入，依當時登錄情形，以個人自己或主綁人身分登錄，進入加碼券登記結果頁面，點擊下方[編輯]功能即可進行加碼券勾選項目的修正。