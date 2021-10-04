不會抽菸的阮秋姮在《徘徊年代》中演出抽菸的戲碼。（傳影互動提供）

在台北電影節首映後引起廣大迴響的《徘徊年代》，故事時序從1990年代至千禧年深入探討台灣土地上新移民的故事與境遇，而片中一直以背影演戲的阮秋姮初登大銀幕，實際上阮秋姮來台灣念中文系後成為台灣媳婦，近日家庭事業兩得意，七月份生下第一個寶寶讓她天天洋溢在新手媽媽的幸福之中，心愛的演藝事業也更上層樓，不僅在首部劇情長片《徘徊年代》有吃重的戲份，同時她第一次演出的電視劇《飄洋過海來愛你》也入圍金鐘獎，雖然沒有得獎卻也讓她開心受到肯定。

阮秋姮的大銀幕處女作品就獻給《徘徊年代》，在片中飾演一名幫助在台新移民的徵信社探員，有趣的是她提到自己因為是YouTuber的身份，竟有台灣網友曾私下請她協助調查老婆出軌的事件，因為對方看不懂越南文，特別請秋姮幫忙翻譯內容。因此接下《徘徊年代》裴秋蘭的角色，導演的劇本內容讓她覺得相當不可思議，竟然和自己生活也有雷同之處！

從未有過長片表演經驗的阮秋姮，談到自己上表演課時的挫折：「那時候和安妮一起上課，我真的很挫折，因為大家都聽得懂老師的指令或是術語，像老師會要我們想像自己是什麼顏色？我就慌了，我不知道自己是什麼顏色啊！」深感自己只是一個外行人，還懷疑自己是否真的可以勝任這個角色。結果在第一場演出阮秋姮就急哭了，那場剛好是自己要跟越南的母親講電話，必須要用越南中部口音講台詞，她求好心切覺得自己說得不夠好，但是因為天候已晚，導演無法再給她時間重來，令阮秋姮相當懊惱，也深感上戲前一定要做好萬全的準備！

雖然本身拿過駕照卻從來沒有上路過的阮秋姮，為了演出還特別找老師陪她上路惡補，有一場阮秋姮要從很窄的斜坡路衝下來的戲，因為導演要求他有速度感的行駛，但是前面卻有需要拍攝的工作人員，讓她心驚膽顫，還好在劇組專業協助後還是完成任務。但是抽煙真的是阮秋姮人生第一次的經驗，不止被嗆到之外，導演還調整她抽菸的手勢，對她來說也是相當特殊的體驗，但為了融入角色生命，秋姮努力揣摩，成功演出探員該有的率性與職業感。

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