溫昇豪出席公視「PTS WORLD TAIWAN」影音服務啟動記者會。（陳俊吉攝）

實力派戲劇男神溫昇豪4日出席公視「PTS WORLD TAIWAN」影音服務啟動記者會，他擔任本屆金鐘獎評審，受訪時坦言擔任評審是一件很辛苦的事，因為要看所有的片子，曾多次入圍多次摃龜，終於在2019年獲獎的他，以過來人身分提醒未來所有入圍者「不要得失心太重」，他說以前覺得「入圍就是肯定」只是一句安慰人的話，當了評審後才發現，要從上百件作品中挑出5件入圍，再進入決賽評選，加上每個評審有每個評審的偏好，「能入圍真的是肯定！」

溫昇豪表示，評審綜合評分完後，到最後一刻揭曉前就連評審也都還不太清楚誰會出線，只會知道誰的討論高可能會是他，「除非是沒有懸念的，例如鍾欣凌，真的太強了」。後來得獎結果與他原先預想的差不多，至於以1票之差在男主角獎項輸給薛仕凌的許傑輝，開玩笑說要查出那一票是誰，溫昇豪笑回：「輝哥可以去影視局找有沒有資料，搞不好找得到。但我們不能講投誰，講了等於亮票。」

他說今年男主角獎最後確實在PK，但薛仕凌主演的《生生世世》是168集的八點檔，與40集《我的婆婆怎麼那麼可愛》的許傑輝、12集的《天橋上的魔術師》的李奕樵都不同，要怎麼比很難，「仕凌因為在條件沒這麼好的劇組，在有限條件下，還能維持表演熱忱很不容易，一般演員會流於形式，但他還是很有感情地走，讓評審覺得很感動」。