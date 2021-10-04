新北市中和區長賴俊達於今（4日）親往設籍中和區百歲人瑞家中祝賀。（中和區公所提供）

一年一度重陽節將屆，新北市中和區長賴俊達於今（4日）親往設籍中和區百歲人瑞家中祝賀。新北市政府每年皆編列重陽禮金，致贈已設籍本區滿1年以上且年滿65歲長者。本區符合領取資格者有7萬1890人，其中百歲人瑞共有89人，賴區長代表新北市長侯友宜致贈長者重陽敬老禮金，感謝長者對社會的付出與貢獻。

中和區百歲人瑞宋文明爺爺與太太、女兒同住，偏好柔軟好入口的食物，他持續數十年的養生秘訣是晚間10時一定就寢，保持心情開朗；家住中興街的呂玉山爺爺年輕時曾經營中藥批發，長年執掌商務的經驗練就他通達樂觀、與人為善的性格，生性喜愛熱鬧的他現與女兒同住，是家人眼中少不了的至寶。

另一位人瑞丁廣信爺爺曾為黃埔好漢，官拜上校退伍，戎馬生涯中參加抗日戰爭，數十年軍旅生活為他鍛鍊出不凡的體魄，直到現在他仍維持早上8點起床、晚間9時就寢的好習慣；他們的養生之道是維持運動、飲食多元、睡眠充足、處事無憂及樂天知命。

賴區長與三位百歲人瑞同歡，當場致贈今年的重陽禮品，祝福他們健康快樂，延年益壽，年年來見證中和區幸福樂活的好環境。