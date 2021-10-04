前媒體人劉宥廷加入民眾黨參選高雄巿左楠區議員。（劉宥廷提供）

前媒體人劉宥廷有意投入左楠區巿議員選舉，日前加入民眾黨，並創設臉書粉專。不過民眾黨高雄巿黨部4日聲明，對方未循黨內機制，自稱「民眾黨參選人」，因違紀，要送中評會。對此，劉宥廷回應感到意外，強調是因不了解參選程序造成誤會，但他對地方黨部的處置表示尊重，若有需要補交的文件，他願意立刻配合。

民眾黨高雄巿黨部表示，民眾黨已於今年9月9日通過「台灣民眾黨2022年地方公職人員選舉提名辦法」並公告施行，嚴重違反程序且混淆公眾視聽等相同情事，將嚴正處理。對於劉宥廷參選，已要求粉專下架，並送中評會。

劉宥廷4日表示，8月陸續向黨務人士詢問初選提名制度、表達參選意願，獲得許多地方迴響，9月1日正式獲得入黨申請批准，成為民眾黨員。9月7日向地方黨部提交參選簡介資料，如今，約1個月時間後，地方黨部聲明部分程序仍未完成，他說，其中環節在哪處卡住，不得而知，若有不備之處，還請地方黨部指教，他也將會盡速補齊相關資料。

「民眾新選擇！」劉宥廷說，高雄是他的故鄉，當記者、採訪新聞，體悟到民眾生活要的不多，但政府作為總是做的不夠，所以決定投身地方選舉，把民眾心聲大聲喊出來，也期許自己能為黨在地方開枝散葉，服務更讓民眾感到揪甘心。

劉宥廷強調，追求公開透名的黨內選舉，並透過公平的初選機制，是台灣民主社會所樂見的原則與方向。對於地方黨部欲將此事件送中評會審理，他予以尊重，也很感謝地方黨部近日提出高市地方公職人員海選辦法，可以讓更多有意為黨開拓的年輕人，有完善的報名管道。