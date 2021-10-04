英國政府表示約200名軍人已從4日開始，為各地加油站運送汽柴油，以解決因卡車司機不足而導致逾一周沒燃料供應的窘境。

財政大臣蘇納克表示軍隊已出動，加油站缺乏燃料供應問題將逐步好轉。但資料顯示，目前不少加油站仍然缺乏燃料供應。