英國4日開始出動軍隊為加油站運送汽柴油 19:132021/10/04 工商 鍾志恆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 英國政府表示約200名軍人已從4日開始，為各地加油站運送汽柴油，以解決因卡車司機不足而導致逾一周沒燃料供應的窘境。 財政大臣蘇納克表示軍隊已出動，加油站缺乏燃料供應問題將逐步好轉。但資料顯示，目前不少加油站仍然缺乏燃料供應。 陸頻頻破紀錄出動軍機施壓 吳釗燮要澳洲幫忙 代處理廚餘散發惡臭 上百蘆竹海湖居民赴先趨科抗議 #加油站 #供應 #日開始 #出動 #軍隊 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 成立「人才發展委員會」 臨危受命接總座 就開始安排接班人 04:102021/10/04 財經要聞 萬里海水浴場泳客失聯 上午尋獲遺體報請相驗 12:152021/10/04 社會 抗美電影大陸熱映 再激發愛國心 04:102021/10/04 焦點新聞 桃園張老旺2萬面國旗 國慶日升好升滿 04:102021/10/04 地方新聞 俄將增加對大陸東北供電 港股中國電力族群普跌 11:512021/10/04 財經 元大證「電動車十年大商機」線上講座 7日開講 15:102021/10/04 財經 永恆之城變垃圾之都 羅馬選市長「野豬」定成敗 16:402021/10/04 國際 《國際產業》日本東京線上開賣新車 本田搶頭香 15:432021/10/04 財經 客製化標籤BNT疫苗到貨 20萬劑05：36運抵桃機 07:002021/10/04 生活 聚焦東協、印度投資商機 投資策略線上博覽會19日登場 11:032021/10/04 財經 基本工資調漲 補貼紓困企業 3成起跳 04:102021/10/04 財經要聞 財經熱門新聞 4G資費大亂鬥 中華電信開出漲價第一槍 - 財經要聞 - 工商時報 美中狂丟炸彈 台股暴殺第2隻腳再等等 這檔驚見10％殖利率 - 財經 彭双浪：要讓市場忘記 友達是家面板公司 - 財經要聞 - 工商時報 陸限電產業爆悲劇 美媒曝苦果快來了：物價全面飆漲 - 財經 煤炭太貴！陸先爆限電 印度庫存也剩4天 恐有大停電危機 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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