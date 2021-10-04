五倍券紙本與數位綁定本月開放使用，搶救因疫情帶來的低迷經濟。今年家樂福集結量販、超市、線上購物，推出為期1個月的5倍券紙本與數位綁定15大優惠活動，包含周年慶合家感謝祭，共超過60家品牌買1送1、買千送百，加上最受歡迎的家樂福日本周活動，也加入五倍券搶購行列。

家樂福推出聯合62家品牌的「10倍券」，只要單筆消費滿1000元，或量販、超市滿500元即可獲得，每本內含60張優惠券，總價值超過1萬元，限量30萬本。此外，特別加碼於11月2日前，於量販店、線上購物單筆消費滿1000元、超市店單筆消費500元，可每周抽10名回饋金，最高可抽中2萬5000元；若使用紙本5倍券購買家電商品，滿500元送500元、滿1000元送1000元家電商品滿額抵用券。

11月2日前使用紙本5倍券購買家樂福家電，滿500元送500元、滿1000元送1000元滿額抵用券。（家樂福提供）

家樂福特別在5倍券開跑的10月，特別推出日本周迎戰，10月6日至10月19日，集結日本名店大賞、日本清酒、食慾全開、日風零食、午茶時光、草本直粹等主題，推出共300多支日本進口商品，其中近50支獨家與新品上架。在全球因疫情出現運輸延遲到貨的狀況時，日本進口商品更佳難得可貴，家樂福也提供會員專屬活動，購買指定日本進口商品單筆滿599元以上，憑劵可憑19元加價購讚岐烏龍麵1包；單筆購買指定清酒系列商品滿1000元以上，優惠209元加價購冷凍日本和牛骰子牛肉。

家樂褔皂福洗衣皂精補充包買1送1。（家樂福提供）