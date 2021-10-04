國小數學越來越難，不只讓台灣的家長頭大，連新加坡也不例外，新加坡日前舉行小學畢業考，沒想到因數學題目太難，竟然有學生在考場直接失控大哭，題目曝光後被各家社群小編瘋狂轉貼，眾人一看崩潰，其中一題甚至被稱為「終極大魔王」，意外掀起熱議，許多人看了好久都算不出來。

綜合亞洲新聞台與新加坡早報報導，被網友們稱為「終極大魔王」的數學考題寫道：海倫（Helen）和伊凡（Ivan）擁有相同數量的硬幣。海倫有一些50元硬幣和64枚20元硬幣，硬幣重量共1.134公斤；伊凡則有一些50元硬幣和104枚20元硬幣，試問：

1. 誰擁有比較多錢？一共多出多少？

2. 假設每枚50元硬幣比20元硬幣重0.0027公斤，那伊凡的硬幣有多重？

超難題目曝光後意外引起熱議，包括多家銀行社群小編都紛紛轉貼，順便藉此宣傳，已有熱心網友算出答案是：海倫多12元、伊凡的硬幣重量為1.026公斤。有銀行在臉書貼文最後打趣寫道「他們把自己的硬幣帶到OCBC新ATM，並免費把它們存入銀行」；還有醫院順便在貼文宣導「他們在數完硬幣後，用肥皂徹底洗手」。