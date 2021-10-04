全國運動會自由車下坡賽4日於台中市老外林道登場，台中市代表隊於自由車下坡賽中，勇奪1金2銀2銅殊榮，展現台中市自由車競技實力，明日將挑戰自由車越野賽。目前台中代表隊已在這屆全國運累計奪下7金11銀5銅佳績。

運動局表示，台中自由車女子代表隊在今日自由車下坡賽包辦前三名，選手周佩霓勇奪金牌，締造二連霸成績；蔡季伶及楊若芸分別獲得銀牌與銅牌。另外，男子代表隊選手江思翰也在今日自由車下坡賽中，奪得銀牌，林宥榆獲得銅牌佳績。

運動局長李昱叡指出，自市長盧秀燕上任以來，市府積極推動自由車運動，培育在地優秀人才，包括整建自由車場及充實器材，支持自由車選手培訓需求，提供選手優質訓練環境，也與中華民國自由車協會及台中市體育總會自由車委員會合作，辦理全國自由車場地菁英排名賽暨選拔賽、全國自由車菁英／青年場地錦標賽、台中市主委盃暨全國運動會培訓測試賽等大型自由車場地賽，讓國內好手互相切磋，提升自由車運動水準。

今年全國運動會還有許多精彩賽事，台中奧運好手如田徑陳傑、游泳王星皓、自由車馮俊凱、柔道林真豪與楊勇緯、舉重謝昀庭等人均將出賽。