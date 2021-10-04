「第三季威爾力斯盃全國運動俱樂部聯賽」日前於國立台灣體育運動大學登場，吸引25個俱樂部、近54人參賽，賽事分一般與菁英男、女子組，台中市政府運動局長李昱叡到場歡迎全國拳擊好手齊聚台中，期勉選手發揮實力、奪得佳績。

運動局說明，感謝中華拳擊總會在台中推動拳擊運動，這次比賽分為一般組及菁英組，各地選手為熱愛的拳擊運動站上賽場，包括鐵拳、拳士瘋、傑斯拳擊、HOLD . ON泰穩格鬥、祈滕以色列格鬥運動館等多個台中拳擊運動俱樂部也熱情參賽。

運動局表示，市府持續推展拳擊運動，今年除辦理台中市市長盃拳擊錦標賽、全國拳擊俱樂部聯賽外，還有中華民國拳擊協會辦理的總統盃全國拳擊錦標賽等，希望透過賽事提供選手交流舞台並提升競技實力，營造台中拳擊運動風氣。

運動局提醒，因應新冠肺炎疫情，活動配合中央流行疫情指揮中心防疫規範，落實全程佩戴口罩、賽事人員實聯制登記、手部酒精消毒等防疫措施，保障選手及民眾健康。

當日賽事，包括運動局長李昱叡、體育署前副署長暨威爾力斯創辦人彭臺臨、中華拳擊總會理事長王中原、國立台灣體育運動大學競技運動學院院長周桂名均到場為選手加油。