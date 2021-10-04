振興五倍券將8日周五正式開跑，台北文華東方酒店攜手文華精品推出「文華美食雙饗」餐飲優惠，指定餐廳單筆消費滿5千元即送1萬元餐飲現金折抵券，同時並另推出房價1萬元再送五千的「萬千寵愛」住房專案，平日週一至週四入住每晚1萬元整，可享5千元餐飲服務或芳療療程折抵金，上述餐飲及住房方案皆不限定必須使用實體振興券消費。

台北文華東方酒店與文華精品館內米其林美食餐廳林立，攜手推出「文華美食雙饗」餐飲優惠，自10月8日起凡於館內六間指定餐廳單筆消費滿5000元以上，即可額外獲贈價值加倍的10000元餐飲現金抵用券，供下次用餐時享用，此加倍回饋現金抵用券限量發行5000份，贈完為止。多元的餐廳選擇囊括粵、泰、義、歐式、或日式鍋物等，讓美食愛好者盡享寰宇食尚之旅，盡情隨心暢饗。

「文華美食雙饗」適用餐廳包括台北文華東方酒店內的米其林一星「雅閣」中餐廳、米其林餐盤推薦「Bencotto」義大利餐廳、文華餅房，以及文華精品內的米其林餐盤推薦「Thai & Thai」 泰式餐廳、米其林餐盤推薦「但馬家涮涮鍋」、 Cafe de LUGANO等。消費者於這些餐廳單筆消費滿 5000元以上即可獲贈價值10000元的現金抵用券乙本，面額1000元共10張 ）。現金抵用券可於下次消費使用，單筆消費滿5000元可折抵1000元，每次用餐單筆消費最高折抵上限為5000元，抵用券限量發行5000份，贈完為止。使用期限自10月8日起至2022年4月30日止，但不適用於2021年12月24日至25日、12月31日、2022年1月1日至2日、2022年1月29日至2月5日、2022年2月14日。抵用券的使用亦不得與其它優惠、折扣或促銷方案合併使用。

台北文華東方酒店推出「萬千寵愛」扇粉住房專案，於10月11日起至12月30日止，平日週一至週四，雙人入住寬達17坪的豪華客房，每房每晚10000元整，含服務費與稅，還可額外享有5000元酒店折抵額度，可於入住期間享用酒店餐飲內用服務或芳療中心Spa療程。以上住房優惠為週間限量供應，且不適用於特定日期，亦不可與其他優惠合併使用，5000元酒店折抵額度，不適用於文華餅房及芳療中心商品。