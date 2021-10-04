中華郵政公司今年振興五倍券改採「須預約再領券」措施，要先在網路或電話預約，中華郵政4日早上9點開放預約，因民眾相當踴躍，因此出現4日上午網站難以登入、電話不通的塞車擠爆情形，但隨著持續調整，4日上午已經逐步排除。

中華郵政副總經理暨發言人郭純陽指出，截至4日17點，紙本五倍券共成功預約40多萬人，接近50萬人，由於網路持續可以預約，因此預估4日將有近50萬人完成預約。

郭純陽指出，為提供民眾安心領券服務及縮短領取紙本五倍券等候時間，避免群聚風險，今年改採先預約制度，很多民眾8點多就開始準備登入，因此9點一開放就出現登入緩慢的情形，但中華郵政持續排除此狀況，逐步恢復順暢。

郭純陽說，郵局從10月12日開始發放五倍券，只要在3天前預約，也就是說預約10月12日領取五倍券的民眾，只要在10月9日前完成預約即可，還有許多時間可以預約，每天開放約50萬名額，數量相當足夠。