中裕 (4147）4日公告，受惠愛滋病新藥Trogarzo去年在歐洲上市，取得授權行銷夥伴Theratechnologies里程碑金500萬美元(約新台幣 1.39億元)，EPS貢獻約0.55元，有機會帶動下半年獲利轉盈。

利多一水波波的中裕，近一周來已有愛滋病新藥Trogarzo靜脈推注劑型三期臨床試驗解盲數據達標，本（10）將月向美國FDA申請藥證，最快明年首季上市，搶攻全球愛滋藥物一年高達300億美元的市場。

另外，第二代愛滋病新藥TM B-365臨床一期試驗成功，數據結果遠超過原先設定標準，該新藥為超長效型新藥，將結合中裕從美國國衛院技轉的TMB-380一起搭配合併用藥，鎖定目標為商機100億美元的前期愛滋病患市場。

此外，中裕先前已公布，除了無錫廠外，將增加該藥物委託韓國三星生物製劑代工生產，SBL已將生物 反應器從2000L擴大至15000L，待美國 FDA、歐盟 EMA 完成查廠後，有機會明年中取得認證，Trogarzo將開始由三星接手生產，屆時整體毛利率將大幅提升、上看70％。

而台灣竹北廠繼取得 GMP 確效後，已進入試產階段，廠區共有4個 2000公升的反應槽，產能僅次台康生(6589-TW)，該廠區規劃往 CDMO(委託開發生產)方向，期望增加新的成長動能。

中裕表示， 該公司與 Theratechnologies 的愛滋病新藥上市總里程碑金達 1000 萬美元，其中，愛滋病新藥在歐洲上市一年後，Theratechnologies需給付中裕500萬美元，另外愛滋病新藥銷售達 5000 萬美元時，Theratechnologies需再支付500萬美元。

已於4日收到第一筆歐洲藥物上市哩程金美金500萬元的中裕，是在2016年與Theratechnologies公司簽約後，相關簽約金及各項里程金，已經陸續取得共美金1850萬元現金及約當美金700萬元等值之heratechnologies公司股票（實際取得之股數為2369582股)。

中裕積極打造愛滋新藥王國，目前Trogarzo靜脈注射劑已取得歐、 美藥證，在美加、歐洲、以色列、挪威、俄國及瑞士等30餘國上市銷 售；而靜脈推注也將申請藥證，另外，最受關注的肌肉注射，也力拚下半年在美國、歐洲啟動臨床。